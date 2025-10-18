輔仁中學籌設蒙特梭利小學 以全人教育迎向少子化挑戰

在少子化與教育多元化的時代，天主教嘉義市輔仁中學計畫籌設「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」，期望以符合天主教全人教育理念的蒙特梭利教育模式，為嘉義地區孩子提供與眾不同的學習選擇，也為地方教育注入創新活力。

輔仁中學指出，學校創立於民國50年代初期，當時教育資源匱乏，天主教聖言會秉持「敬天愛人」精神設校，提供優質教育。如今面對少子化與教育資源過剩的現況，學校再次回應時代需求，決定以蒙特梭利教育為基礎，開創符合現代孩子需求的學習環境。

籌設分2階段進行：第1階段「實驗教育團體」準備期，時間自115 學年度至116學年度，將以家長共學形式運作；第2階段117學年度（117年8月1日）起，成立「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」。學校將採雙語混齡教學，分為6至9歲（相當於1至3年級）與10至12歲（4至6年級）2組，首年預計招收小一新生2班，每班上限12人。

蒙特梭利教育由義大利教育家瑪麗亞．蒙特梭利創立，強調兒童自主學習與個別差異，教師扮演引導者角色，引領學生在預備完善的環境中依自己的步調快樂學習。小學階段課程融合語文、數學、幾何、歷史、地理、生物、藝術與音樂等多領域，透過專題探究、合作學習與實踐活動，培養孩子的自主學習力、批判性思維與社會責任感。輔仁中學指出，期望藉由蒙特梭利教育，讓學生培養自我管理、問題解決與合作能力，發展責任感與自律，達成學術與品格並重的全人發展。

嘉義市目前無私立小學，教育學者與市府教育單位均對此計畫表達肯定。嘉義大學教育學系教授林明煌表示，實驗教育法施行後，國內多所實驗學校提供家長與學生更多選擇，「不論是傳統教學或自主探索，都是教育的多元實踐」。嘉市府教育處長郭添財也樂觀其成，認為輔仁中學推動蒙特梭利小學，有助地方教育生態形成良性競爭，為嘉義學童開啟更多元的學習契機。

