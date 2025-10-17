少子化下金門規畫25億建新校舍、體育館 議員輪番砲轟

金門縣議會第八屆第16次臨時會今日召開，由教育處長黃雅芬進行「打造宜居宜學的金門」專案報告，縣府規劃13項校舍與體育館新建工程，總經費約新台幣25億元，但在少子化與人口老化加劇的背景下，引發議員強烈質疑。

教育處指出，工程包括6所新建幼兒園、古城國小教學大樓重建、烈嶼樂活館及多所校舍改善計畫，部分工程已發包，多數仍在規劃或招標階段，盼透過更新老舊校舍與運動設施，打造更安全舒適的學習環境。

議長洪允典在質詢時也張貼海報「在高齡少子化的金門，不做長照為哪樁？」凸顯問題，強調學童人數持續下降，縣府應優先面對人口老化問題，在五鄉鎮推動長照中心或大同之家，而非急於投入巨資興建幼教設施。他指出，26億工程中僅約1億為中央補助，其餘全由縣庫支應，痛批縣府以教育發展基金支應經費、規避議會監督，並質疑「縣庫會不會被掏空？」

議員董森堡則批評，報告「看似漂亮卻缺乏願景」，縣府重硬體、輕教育，缺乏總體規劃與人口預測。他指出，金門3至5歲幼兒5年內減少四分之一，卻興建6所幼兒園，恐出現「一園兩班」甚至「蚊子園」情形，建議導入「模組化校舍設計」、推動「幼托共育中心」，並建立「學齡人口動態預測系統」滾動檢討。

他並指出，體育設施投資重疊，金城綜合體育館7億、金寧3.3億、烈嶼樂活館1.18億、金東2.1億、高職SPA館1.2億，合計逾15億元。金城、金寧體育館距離不到10公里卻功能相似，應建立「運動設施總體規劃」避免重複投資，並引入「公辦民營」或「委外經營」模式，降低維運成本。

議員吳佩雯也關切，金門缺工缺料嚴重、工程屢流標，恐導致工期延宕、追加預算。若縣庫再負擔近30億支出，加上退休金與利息負擔，金門財政恐吃緊。她並質疑少子化下大舉新建幼兒園，是否會淪為「蚊子園」。

議員陳泱瑚則強調，教育是百年大計，應審慎評估少子化下教育資源配置，「不能只看工程數字，應回歸學生與教師的實際需求」。

對此，縣長陳福海回應，教育是投資未來，金門多所校舍使用超過50年，改善刻不容緩，如古城國小海砂屋問題必須處理。他強調「錢要花在刀口上，但教育不能手軟」，他也說明，目前縣庫財政穩定，餘額已達70億元，明年在財劃法調整後中央補助可望增加。他並表示，老幼照顧並重是施政方向，「老有所終、幼有所長、壯有所用，是我們共同目標」，盼議會支持相關建設。 金門縣議會第八屆第16次臨時會今日召開，由教育處長黃雅芬進行「打造宜居宜學的金門」專案報告，議員董森堡頻頻質詢縣長陳福海。記者蔡家蓁／攝影 金門縣議會第八屆第16次臨時會今日召開，由教育處長黃雅芬進行「打造宜居宜學的金門」專案報告，縣府規劃13項校舍與體育館新建工程，總經費約新台幣25億元，引發議員強烈質疑，圖為教育處長黃雅芬與主計處長王崑龍備詢情況。記者蔡家蓁／攝影 金門縣議會第八屆第16次臨時會今日召開，由教育處長黃雅芬進行「打造宜居宜學的金門」專案報告，議長洪允典還準備海報「在高齡少子化的金門，不做長照為哪樁？」凸顯問題。記者蔡家蓁／攝影

