為選手加油！議員媒合捐助竹圍高中橄欖球隊沐浴用品
竹圍高中橄欖球隊賽場上屢獲佳績，多次拿下全國冠軍外，日前更有球員成為旅外職業選手，不僅是淡水之光，更是台灣之光。而為了幫助青少年球員們的日常生活所需，新北市議員鄭宇恩媒合了新北市大願境苑佛學會，捐贈了100多瓶的沐浴乳給竹圍高中橄欖球隊的學生們，減少他們的生活負擔。
新北市議員鄭宇恩表示，感謝大願境苑佛學會的善心捐贈，特別提供沐浴乳給竹圍高中橄欖球隊，讓辛苦訓練的選手們在練習後能好好放鬆、整裝再出發，竹圍高中橄欖球隊一直是我們新北的驕傲，即將前進全運會，一起為球員們加油全力以赴，打出屬於新北的榮耀
由於竹圍高中橄欖球隊學生，每天都要在烈日底下進行許多訓練，而回到宿舍後一定得進行盥洗，若是接近比賽日期訓練次數多，一天當中也得洗2次澡才可以休息，因此沐浴用品也就消耗的比較快，而這次媒合了社會團體的愛心，捐贈生活物資給學生們使用。
竹圍高中校長楊耀焜表示，非常感謝市議員鄭宇恩的媒合，將這麼實用的生活用品捐給學校的球隊校隊，讓學生在訓練完之後可以藉由洗沐浴澡不僅是減輕一整天的身體疲勞，同時提供這樣的生活用品，讓他們減少購買支出，提供更好的照顧。
