金門規劃25億建校舍體育場館 議員籲整合需求

金門縣政府規劃新建校舍、體育場館等工程總經費約25億元。議長洪允典說，學童人數下降，應先面對人口老化議題；議員董森堡說，應盤點運動人口需求，避免場館淪蚊子館。

金門縣議會近日召開臨時會，今天由金門縣教育處長黃雅芬進行「打造宜居宜學的金門」專案報告。

根據金門縣政府報告，為改建老舊校舍、提升競技體育量能等，目前正進行校園校舍、體育場館工程案件共13件，包括各地新建幼兒園、重建古城國小教學大樓、新建烈嶼鄉樂活館等，總經費約新台幣25億元，部分工程已發包，多數仍在規劃設計或招標中。

國民黨籍議員洪允典透過影片質詢表示，金門縣學童人數呈下降趨勢，部分學校也討論併校等議題，投入大量經費興建校舍是否有必要性？未來是否有校舍閒置情形？他認為，目前金門面臨人口老化問題，應先在各鄉鎮規劃老人長照中心等，為高齡社會提早準備，「而非花光縣庫投資興建少子化的幼教設施」。

無黨籍議員董森堡表示，如古城國小有危樓疑慮，贊成先行重建，但報告中看不出對教育發展的整體發展方向藍圖，建議教育處主導規劃全縣教育建設藍圖，納入相關單位包括主計、民政等，將人口變化、學區需求、教育趨勢統合。他說，要打造宜居宜學的金門，應該避免只是設備變新，卻沒有看到績效指標。

針對體育場館工程，董森堡表示，體育場館投資重疊，教育處應盤點全縣運動人口使用需求，不能讓「全民運動館」變成「全民蚊子館」，後續管理維護也應一併思考。

金門縣長陳福海也在議會答詢表示，金門目前常住人口約6至7萬，未來金門如有發展，常駐人口增加，基礎環境要先打造。他指出，自上任以來縣庫由40幾億，現在已有70億，預算除使用在道路、公共工程等基礎建設，「教育工程我個人很重視」。如古城國小海砂屋問題有必要改善，13項工程基本上都是學校師生需要的工程。

陳福海表示，運動部成立後，「全民運動、全民健康也是我們的訴求」，金城國中等各校園老舊運動場館必然要改善，才提出計畫盼議會支持；體育場館興建如能先提出計畫案，後續再與運動部爭取較容易。

商品推薦