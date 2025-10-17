快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

金門規劃25億建校舍體育場館 議員籲整合需求

中央社／ 金門17日電

金門縣政府規劃新建校舍、體育場館等工程總經費約25億元。議長洪允典說，學童人數下降，應先面對人口老化議題；議員董森堡說，應盤點運動人口需求，避免場館淪蚊子館。

金門縣議會近日召開臨時會，今天由金門縣教育處長黃雅芬進行「打造宜居宜學的金門」專案報告。

根據金門縣政府報告，為改建老舊校舍、提升競技體育量能等，目前正進行校園校舍、體育場館工程案件共13件，包括各地新建幼兒園、重建古城國小教學大樓、新建烈嶼鄉樂活館等，總經費約新台幣25億元，部分工程已發包，多數仍在規劃設計或招標中。

國民黨籍議員洪允典透過影片質詢表示，金門縣學童人數呈下降趨勢，部分學校也討論併校等議題，投入大量經費興建校舍是否有必要性？未來是否有校舍閒置情形？他認為，目前金門面臨人口老化問題，應先在各鄉鎮規劃老人長照中心等，為高齡社會提早準備，「而非花光縣庫投資興建少子化的幼教設施」。

無黨籍議員董森堡表示，如古城國小有危樓疑慮，贊成先行重建，但報告中看不出對教育發展的整體發展方向藍圖，建議教育處主導規劃全縣教育建設藍圖，納入相關單位包括主計、民政等，將人口變化、學區需求、教育趨勢統合。他說，要打造宜居宜學的金門，應該避免只是設備變新，卻沒有看到績效指標。

針對體育場館工程，董森堡表示，體育場館投資重疊，教育處應盤點全縣運動人口使用需求，不能讓「全民運動館」變成「全民蚊子館」，後續管理維護也應一併思考。

金門縣長陳福海也在議會答詢表示，金門目前常住人口約6至7萬，未來金門如有發展，常駐人口增加，基礎環境要先打造。他指出，自上任以來縣庫由40幾億，現在已有70億，預算除使用在道路、公共工程等基礎建設，「教育工程我個人很重視」。如古城國小海砂屋問題有必要改善，13項工程基本上都是學校師生需要的工程。

陳福海表示，運動部成立後，「全民運動、全民健康也是我們的訴求」，金城國中等各校園老舊運動場館必然要改善，才提出計畫盼議會支持；體育場館興建如能先提出計畫案，後續再與運動部爭取較容易。

金門 運動 體育

延伸閱讀

大鱗梅氏鯿擎天水庫野放 金門珍稀魚類復育邁新頁

金門警局砸9411萬打造現代化新廳舍 綠能警政新地標啟用

金門飛機班班客滿...旅客過境不留財 業者籲中轉客留宿帶動經濟

金門議會提案立院修離島條例 議員：應蒐集更多民意

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

海光幼兒園陷工地包圍困境...民代籲改夜間施工 高市府承諾改善

高雄市左營區海光非營利幼兒園近來深陷工程包圍困境，市議員李雅慧接獲園方及家長陳情，幼兒園周邊面臨多處工地，飽受空汙、噪音...

學生比老師少！少子化衝擊南投小校 議長何勝豐：該合併就合併

南投縣少子化嚴重，學生人數下降導致小校招生困難與教學資源不足。縣議會今天質詢，議長何勝豐等人關心，未滿20人的小校恐影響...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

雲林197學校今起連休10天！一堆人要出國：日幣都被換光了

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，為了配合這項賽事，雲林從高中到國小共197所學校於今（17）日開始連休10天，直到26日，讓不少學生欣喜若狂。有網友在Threads發文，好奇這段期間會不會又一堆人出國去玩，讓雲林縣變成空城，貼文也引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。