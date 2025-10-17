海光幼兒園陷工地包圍困境...民代籲改夜間施工 高市府承諾改善
高雄市左營區海光非營利幼兒園近來深陷工程包圍困境，市議員李雅慧接獲園方及家長陳情，幼兒園周邊面臨多處工地，飽受空汙、噪音、油漆味困擾，盼能改在夜間施工。副市長林欽榮允諾承擔責任，降低工地干擾。
李雅慧今在議會質詢指出，該幼兒園大門口正對新台17線施工，側邊又有介壽路拓寬工程，後方緊貼高樓商辦工地，孩子與老師幾乎每天生活在噪音、油煙與粉塵環境中，長期無法開窗通風，工地車輛進出不熄火、工人抽菸氣味飄散，家長接送安全受威脅，大家苦不堪言。
李雅慧表示，目前市府僅協助設立臨停區方便家長接送，但無法解決根本問題，她代替家長提出3大訴求，首先若工程必須產生噪音或排放廢氣，應盡量改在夜間施工。
其次，應盡速復原被徵收園區綠地，讓孩子能有安全活動空間，最後須協調國防部加快園內隔音、防墜與安全雨遮設施，避免高樓工地掉落物砸傷幼童。
她要求市府跨局處積極介入，包括交通局、工務局針對植栽、防撞與接送動線進行調整，務必給師生一個安全喘息環境「孩子每天都在受苦，不能再等下去」。
她也說，這所幼兒園僅成立2年多，若問題遲未改善，恐怕最終只剩遷校一途，相當可惜，要求市府以最積極態度協調處理，避免孩子在工地包圍中成長。
林欽榮答詢指出，市府會積極協調並責成交通局、工務局加強處理，並承諾11月底前完成幼兒園前方徵收工程，以降低干擾，也會請相關單位妥善安排幼兒接送動線，並與海軍單位協調汽車、機車接送區分位置，確保孩童上下學安全。
林欽榮承諾，工務單位在施工期間加強灑水與整頓，盡量減少粉塵與噪音干擾，同時呼籲國防部加快幼兒園周邊安全設施的補強，包括防墜與隔音設備，市府會加快進度，減輕幼兒園被工地包圍的處境。
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言