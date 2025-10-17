海光幼兒園陷工地包圍困境...民代籲改夜間施工 高市府承諾改善

高雄市左營區海光非營利幼兒園近來深陷工程包圍困境，市議員李雅慧接獲園方及家長陳情，幼兒園周邊面臨多處工地，飽受空汙、噪音、油漆味困擾，盼能改在夜間施工。副市長林欽榮允諾承擔責任，降低工地干擾。

李雅慧今在議會質詢指出，該幼兒園大門口正對新台17線施工，側邊又有介壽路拓寬工程，後方緊貼高樓商辦工地，孩子與老師幾乎每天生活在噪音、油煙與粉塵環境中，長期無法開窗通風，工地車輛進出不熄火、工人抽菸氣味飄散，家長接送安全受威脅，大家苦不堪言。

李雅慧表示，目前市府僅協助設立臨停區方便家長接送，但無法解決根本問題，她代替家長提出3大訴求，首先若工程必須產生噪音或排放廢氣，應盡量改在夜間施工。

其次，應盡速復原被徵收園區綠地，讓孩子能有安全活動空間，最後須協調國防部加快園內隔音、防墜與安全雨遮設施，避免高樓工地掉落物砸傷幼童。

她要求市府跨局處積極介入，包括交通局、工務局針對植栽、防撞與接送動線進行調整，務必給師生一個安全喘息環境「孩子每天都在受苦，不能再等下去」。

她也說，這所幼兒園僅成立2年多，若問題遲未改善，恐怕最終只剩遷校一途，相當可惜，要求市府以最積極態度協調處理，避免孩子在工地包圍中成長。

林欽榮答詢指出，市府會積極協調並責成交通局、工務局加強處理，並承諾11月底前完成幼兒園前方徵收工程，以降低干擾，也會請相關單位妥善安排幼兒接送動線，並與海軍單位協調汽車、機車接送區分位置，確保孩童上下學安全。

林欽榮承諾，工務單位在施工期間加強灑水與整頓，盡量減少粉塵與噪音干擾，同時呼籲國防部加快幼兒園周邊安全設施的補強，包括防墜與隔音設備，市府會加快進度，減輕幼兒園被工地包圍的處境。 高雄市議員李雅慧指出海光非營幼兒園陷入工地包圍困境。記者郭韋綺／翻攝

