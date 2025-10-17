陽明交大附中將揭牌 竹北公所翻新人行道當贈禮
新竹縣竹北高中已正式更名為「陽明交通大學附屬高中」，明天將揭牌。竹北市公所表示，該校通學步道全面翻新，已提前完工啟用，像是給予祝福的贈禮。
竹北市公所今天發布新聞稿表示，陽明交通大學附屬高中正門位於竹北市中央路，受限於道路幅員不寬、校門口腹地有限，且與中華路口、華興街、新光街交通流交織，尖峰時間車流與學生徒步進出時，常造成壅塞與安全隱憂。
市公所指出，校外的人行步道空間過去因公共設施雜亂、商家佔用、變電箱及路燈阻擋，去年針對通學動線進行改善，加寬人行道路幅並重新鋪設，增設10處無障礙斜坡、調整與新增行人穿越線等，工程在該校揭牌前完工啟用，彷彿是給予祝福的贈禮，可謂雙喜臨門。
市公所表示，人行道原本有電箱、路燈，過程經多次協調，另校門外有YouBike站點，租車使用率高，因此工程採用「半半施工法」，讓綠色運具不中斷，減少對通勤學子的影響。
