學生比老師少！少子化衝擊南投小校 議長何勝豐：該合併就合併

南投縣少子化嚴重，學生人數下降導致小校招生困難與教學資源不足。縣議會今天質詢，議長何勝豐等人關心，未滿20人的小校恐影響學生受教權，應該整併。南投縣教育處回應，將以專案持續評估小校整併可行性，對併校學生提供每月8000元交通補助，兼顧教育品質與公平性。

南投縣出生率急速下降，2019年出生3135人，今年前9月僅1348人。少子化對學校教育衝擊逐年增加，全縣30人以下學校27所、20人以下11所。縣議員林儒暘、陳淑惠指出，教師兼行政負擔增加，也帶來家長過度保護、教師管教困難等問題。

何勝豐指出，目前全縣約20所學生數未達20人的小校，其中11所不足20人、3所為國中，部分學校甚至僅剩10人以下。這些小校多位於偏遠地區，人口外移，招生困難，學生缺乏與同儕互動機會，教育資源相對不足，已嚴重影響學生受教權。他說，學校若長期招生不振，應以學生受教權為優先，勇於面對整併問題，「不要浪費資源，讓孩子在更好的環境學習。」

教育處長王淑玲表示，縣內未達20人的小校，每年均檢討整併可行性，其中仁愛鄉等偏遠地區短期內不宜整併。過去曾與實驗教育機構合作活化小校，但成效不明顯。去年已有3所小校合併，今年再評估3所。整併須依行政程序完成專案評估，除了學生人數條件，也須考量交通距離及偏遠地區特性。

對於整併後的學生，縣府將提供每月8000元交通補助，確保孩子能在師資穩定、設備完善的學校就讀，增加同儕互動與學習多樣性，兼顧教育公平與品質。

何勝豐指出，一所小校每年基本預算約1800萬元，學生人數比老師還少，若合併鄰近學校，可更有效運用教育資源。教育首要目標是保障學生受教權，該合併的學校就要合併，「找誰都沒有用。」

