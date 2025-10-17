快訊

三重厚德國小和平樓拆除暨新建工程啟動

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
為提供師生安全舒適的學習環境，新北市長侯友宜16日前往三重區厚德國小視察和平樓拆除重建工程，本案工程總經費達14億元，採「先拆後建」方式辦理，並於校園西側腹地新建多功能綜合大樓，結合教學、運動、停車與社區服務，打造兼顧永續安全及社區共榮的校園。

侯友宜市長表示，厚德國小和平樓校舍老舊，經鑑定氯離子含量過高，有安全疑慮，在全校師生、家長及地方民意代表期盼下，將採「先拆後建」方式，於原址建置生態學習空間，並於校園西側腹地新建多功能綜合大樓。新綜合大樓規劃26間普通教室、2間音樂班練習室及室內挑高體育館；為紓解三重地區停車需求，亦規劃共構地下停車場、提供超過300格地下停車位，落實「校園社區化、社區校園化」的共享理念。

侯友宜市長指出，新北市今年教育預算達755億元，居全國之冠，明年預算更編列將近780億元，將持續規劃校舍環境改善及維護，給予孩子最安全優質的學習環境。

教育局說明，厚德國小舊和平樓預計明（115）年下學期開學前完成拆除工程及建置生態學習空間；新校舍大樓預計121年完工啟用。新北市持續推動老舊校舍重建，打造兼具永續、智慧與共融的現代化校園，讓新北學生「安全學習、幸福成長」。

