三重厚德國小和平樓拆除暨新建工程啟動
為提供師生安全舒適的學習環境，新北市長侯友宜16日前往三重區厚德國小視察和平樓拆除重建工程，本案工程總經費達14億元，採「先拆後建」方式辦理，並於校園西側腹地新建多功能綜合大樓，結合教學、運動、停車與社區服務，打造兼顧永續安全及社區共榮的校園。
侯友宜市長表示，厚德國小和平樓校舍老舊，經鑑定氯離子含量過高，有安全疑慮，在全校師生、家長及地方民意代表期盼下，將採「先拆後建」方式，於原址建置生態學習空間，並於校園西側腹地新建多功能綜合大樓。新綜合大樓規劃26間普通教室、2間音樂班練習室及室內挑高體育館；為紓解三重地區停車需求，亦規劃共構地下停車場、提供超過300格地下停車位，落實「校園社區化、社區校園化」的共享理念。
侯友宜市長指出，新北市今年教育預算達755億元，居全國之冠，明年預算更編列將近780億元，將持續規劃校舍環境改善及維護，給予孩子最安全優質的學習環境。
教育局說明，厚德國小舊和平樓預計明（115）年下學期開學前完成拆除工程及建置生態學習空間；新校舍大樓預計121年完工啟用。新北市持續推動老舊校舍重建，打造兼具永續、智慧與共融的現代化校園，讓新北學生「安全學習、幸福成長」。
【文教熱話題】
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言