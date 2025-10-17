台南「校校會發電」校園設置光電板達99% 年發電量可達1.8億度

台南市全力達成「校校會發電」，其中更有113校光電球場、73座光電車棚，設置容量達到133MWp，每年回饋金更逾7600萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備，教育局強調為克服困難，以逐校、逐棟邀請專業入校進行評估盤點規畫，成功國小新建校舍屋頂太陽光電板高度恐超過赤嵌樓，已請廠商調整。

台南市教育局表示，自2019年起推動校園光電，逐校盤點、邀專業團隊入校評估，依地形與建築結構量身規畫，設計出適合校園使用的光電設施，全市275校完成太陽光電設置，比例高達99%，發電總裝置容量達133MWp，年發電量可達1.8億度，約可供應5.2萬戶家庭用電。

目前全市僅剩成功國小、忠義國小、新嘉國小與怡仁國小4校尚未裝設太陽光電板，有的是位於文資管制區，受限於古蹟高度與景觀維護，或木構造承載力不足，建物老舊、結構脆弱且受周邊樹木遮蔽，多家廠商評估後皆認為不具可行性。

其中，中西區成功國小歷經多年重建，終於在上周取得使用執照，議員沈震東指成功國小校園屋頂太陽能板高度會超過赤嵌樓，恐影響鄰近古蹟視覺景觀；另也關切復校進度，學生何時可以返校上課。

教育局說明，成功國小新建校舍已取得使用執照，廠商正辦理相關缺失改善作業，教育局與文化局將持續督導廠商如期如質完成，以確保校舍品質及師生使用安全，以學校於寒假後返原校區復課為目標。

教育局說，依現行建築法規，新建建築物須設置太陽光電系統，但裝置容量可依實際條件調整，不必強求全覆蓋；成功國小屋頂太陽能板高度，將邀集經發局、工務局與廠商協調，研擬調整設計，如採平鋪式設置以符合法規與景觀要求。 台南市成功國小已取得使用執照，拚寒假後返校上課，議員指屋頂光電板設計高過赤嵌樓樓，教育局表示已請廠商調整。圖／台南市政府提供 台南市成功國小已取得使用執照，拚寒假後返校上課，議員指屋頂光電板設計高過赤嵌樓樓，教育局表示已請廠商調整。圖／台南市政府提供 台南市打造校校會發電，包括113校光電球場及73座光電車棚。圖／台南市政府提供

