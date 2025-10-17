名校生壓力大！他看成績自覺不配在這 網安慰：要學會自我肯定

「看到自己的成績了覺得還不錯，卻總是比朋友低10幾分，有種自己根本不配待在這裡的感覺」，一名網友近日在論壇稱自己是學測生，面臨無盡的無力感感到很疲憊，他就讀第一志願學校，在長期積累的壓力下逃避課業，高一、二嘗試在社團、比賽、營隊等課外活動尋成就感，成績落在中後段，自欺這只是因心力沒放在讀書才導致的結果，原PO也說近期模擬考的排名讓他無力，覺得在聰明的同儕當中很痛苦，也害怕未來會如此。

原PO在Dcard以「上高中才知道自己這麼普通」為題發文表示，他現在是不到1百天就要學測的高中生，面臨讓他疲憊的無止盡無力感。

原PO回顧高三以前的日子說，自己因為日積月累的壓力逃避學業，試圖在很多活動上尋找成就感，並且舉例在高一高二會玩社團、比賽、營隊，「永遠都在中後段的成績，卻騙自己只是因為心力沒放在讀書」。

「直到一模成績出來，和預想的差不多，大概是政大商院的分數，看到排名讓我很無力」，原PO看到同學在自己眼中，看似輕鬆讀書但表現很好，感覺越來越沒自信，眼見每天好幾科的小考成績，起初覺得不錯，但是和朋友相比低了10幾分，覺得自己不配待在這裡。

原PO憶及，母親曾告訴他寧願是雞中之鶴，也不可以低估自己的能力，但是他說他真的好累，「我知道我的抗壓性真的好低，以後遇到的困難會更大，這些都是小事」，原PO又說在很聰明的同儕當中真的好痛苦，「好害怕以後會一直待在這樣的環境」。

有網友提供原PO過來人經驗，「看到你就彷彿看到之前的我，高一高二我也曾經因為一開始很受挫，就有點身心出狀況不想讀書，把重心都放到社團活動上……。懂在北一那種所有人都很強，自己好像很辛苦了，還是暗淡無光的感受」、「我也讀第一志願女校，高三那陣子也是整個狀況很不好，讀到胸悶心悸還去看醫生……，最後學測數學爆掉什麼都填不了，分科才有一些想念的可以去。有政大真的已經很厲害了！身邊同學很強壓力真的會很大，但同時也要自我肯定」。

也有人鼓勵或建議原PO，「想跟你說的是，別人在挑燈夜戰、埋首苦讀的時候，你鍾情於社團、課外參與，你只是把你原本該花在學業上的時間，用來汲取更多元的養分，而我相信那些成長也不會白費」、「把學測當成是一場試考，如果考得好很好，不如意把眼光放遠一點放在分科，把學測當成是督促自己讀完1-5冊的目標去準備」、「模考的成績真的參考參考就好。我一模到四模國文都是10級11級，四模後最後衝刺我就是固定每天刷一回，一個禮拜一回作文題，最後15級」。

商品推薦