快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

名校生壓力大！他看成績自覺不配在這 網安慰：要學會自我肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名第一志願高中生因為長期課業累積的壓力，只能靠課外活動尋找成就感，也說害怕未來會一直處於待在聰明同儕當中的環境。示意圖／ingimage
一名第一志願高中生因為長期課業累積的壓力，只能靠課外活動尋找成就感，也說害怕未來會一直處於待在聰明同儕當中的環境。示意圖／ingimage

「看到自己的成績了覺得還不錯，卻總是比朋友低10幾分，有種自己根本不配待在這裡的感覺」，一名網友近日在論壇稱自己是學測生，面臨無盡的無力感感到很疲憊，他就讀第一志願學校，在長期積累的壓力下逃避課業，高一、二嘗試在社團、比賽、營隊等課外活動尋成就感，成績落在中後段，自欺這只是因心力沒放在讀書才導致的結果，原PO也說近期模擬考的排名讓他無力，覺得在聰明的同儕當中很痛苦，也害怕未來會如此。

原PO在Dcard以「上高中才知道自己這麼普通」為題發文表示，他現在是不到1百天就要學測的高中生，面臨讓他疲憊的無止盡無力感。

原PO回顧高三以前的日子說，自己因為日積月累的壓力逃避學業，試圖在很多活動上尋找成就感，並且舉例在高一高二會玩社團、比賽、營隊，「永遠都在中後段的成績，卻騙自己只是因為心力沒放在讀書」。

「直到一模成績出來，和預想的差不多，大概是政大商院的分數，看到排名讓我很無力」，原PO看到同學在自己眼中，看似輕鬆讀書但表現很好，感覺越來越沒自信，眼見每天好幾科的小考成績，起初覺得不錯，但是和朋友相比低了10幾分，覺得自己不配待在這裡。

原PO憶及，母親曾告訴他寧願是雞中之鶴，也不可以低估自己的能力，但是他說他真的好累，「我知道我的抗壓性真的好低，以後遇到的困難會更大，這些都是小事」，原PO又說在很聰明的同儕當中真的好痛苦，「好害怕以後會一直待在這樣的環境」。

有網友提供原PO過來人經驗，「看到你就彷彿看到之前的我，高一高二我也曾經因為一開始很受挫，就有點身心出狀況不想讀書，把重心都放到社團活動上……。懂在北一那種所有人都很強，自己好像很辛苦了，還是暗淡無光的感受」、「我也讀第一志願女校，高三那陣子也是整個狀況很不好，讀到胸悶心悸還去看醫生……，最後學測數學爆掉什麼都填不了，分科才有一些想念的可以去。有政大真的已經很厲害了！身邊同學很強壓力真的會很大，但同時也要自我肯定」。

也有人鼓勵或建議原PO，「想跟你說的是，別人在挑燈夜戰、埋首苦讀的時候，你鍾情於社團、課外參與，你只是把你原本該花在學業上的時間，用來汲取更多元的養分，而我相信那些成長也不會白費」、「把學測當成是一場試考，如果考得好很好，不如意把眼光放遠一點放在分科，把學測當成是督促自己讀完1-5冊的目標去準備」、「模考的成績真的參考參考就好。我一模到四模國文都是10級11級，四模後最後衝刺我就是固定每天刷一回，一個禮拜一回作文題，最後15級」。

高中生 壓力

延伸閱讀

大學學測「破百」倒數 南光中學給高三生綁頭巾祝福上榜

被點名報考學測 中女中校長洪幼齡：陪跑代替陪考

北一女校長要參加學測 大考中心：高中畢業也能報名

私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

海光幼兒園陷工地包圍困境...民代籲改夜間施工 高市府承諾改善

高雄市左營區海光非營利幼兒園近來深陷工程包圍困境，市議員李雅慧接獲園方及家長陳情，幼兒園周邊面臨多處工地，飽受空汙、噪音...

學生比老師少！少子化衝擊南投小校 議長何勝豐：該合併就合併

南投縣少子化嚴重，學生人數下降導致小校招生困難與教學資源不足。縣議會今天質詢，議長何勝豐等人關心，未滿20人的小校恐影響...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

雲林197學校今起連休10天！一堆人要出國：日幣都被換光了

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，為了配合這項賽事，雲林從高中到國小共197所學校於今（17）日開始連休10天，直到26日，讓不少學生欣喜若狂。有網友在Threads發文，好奇這段期間會不會又一堆人出國去玩，讓雲林縣變成空城，貼文也引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。