快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

崇文國小化身「愛心超人」 攜手台灣世界展望會援助花蓮光復災區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供
崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流淹沒下游地區，許多家庭家具、生活物品被沖走或損壞。災後雖清除淤泥，但不少經濟弱勢家庭難以恢復生活。嘉義市崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款，展現滿滿公益熱忱。

在崇文校長許原嘉見證下，世展會中區辦事處長胡婉雯區代表展望會，從小市長謝和寯與學生代表手中接下象徵愛心的捐款支票，善款將全數投入「國內緊急救援行動」，支援花蓮光復災區居民重建家園。

許原嘉表示，孩子在校學習不僅課本知識，更重要的是學會關懷與行動。學校長期推動「三好校園」存好心、說好話、做好事，將品德教育視為核心價值。與世展會合作，讓學生參與公益，從中體會「幫助別人」的意義，這是一堂比任何課本都珍貴的生命教育課。花蓮災情孩子們印象深刻，許多學生主動表達想幫助災民的心意。。

小市長謝和寯說，「看到花蓮災情嚴重，很多家庭受影響，我心裡真的很難過。雖然我們只是學生，但相信小小的力量也能帶來改變。」學生劉子禎寫下鼓勵災民的話，「不要氣餒，陽光總在風雨後，彩虹會再次出現。」帥仕昂說，「看到災區居民那麼辛苦，我和爸媽決定一起幫助他們，希望明天會更好。」

展望會災害發生第一時間啟動緊急救援，調淨水器、發電機與高壓清洗機協助清理， 在花蓮大進國小設兒童關懷中心，提供復學與心理支持服務。發放生活扶助金、家屋修繕補助等協助災民重建。展望會透過「飢餓三十緊急救援行動」募款，陪弱勢家庭度過難關，邀請社會加入「愛心小超人」行列，捐款專線：05-2310379轉104（台灣世界展望會嘉義辦公室），郵政劃撥帳號：15752467（戶名：台灣世界展望會，註明「飢餓三十」）。

崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供
崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供
崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供
崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供

花蓮 愛心 捐款

延伸閱讀

保護「鏟子超人」雙腳！執行署彰化分署買下查封的襪子送光復災區

台日患難與共 茨城縣笠間市捐贈花蓮水災義援金

花蓮「理想食光FOODIE」水岸複合餐廳登場　薈萃８家品牌經典美食

花蓮明撤離演練 志工禁入災區

相關新聞

雲林197學校今起連休10天！一堆人要出國：日幣都被換光了

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，為了配合這項賽事，雲林從高中到國小共197所學校於今（17）日開始連休10天，直到26日，讓不少學生欣喜若狂。有網友在Threads發文，好奇這段期間會不會又一堆人出國去玩，讓雲林縣變成空城，貼文也引起熱議。

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

崇文國小化身「愛心超人」 攜手台灣世界展望會援助花蓮光復災區

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流淹沒下游地區，許多家庭家具、生活物品被沖走或損壞。災後雖清除淤泥，但不少經濟弱勢家庭難以恢復生活。...

校園藝術祭「移葉敲染」 淡水國小美術班體驗植物創作

在教育部校園藝術祭「美感計畫」支持下，新北市淡水區淡水國小特別邀請藝術家李桂仙老師，帶領美術班學生進行「移葉敲染」植物創作課程，讓孩子們走出教室，在藝術家的引領之下，透過拓印植物、觀察葉片，展開一場結合自然與藝術的感官之旅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。