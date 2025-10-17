崇文國小化身「愛心超人」 攜手台灣世界展望會援助花蓮光復災區

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流淹沒下游地區，許多家庭家具、生活物品被沖走或損壞。災後雖清除淤泥，但不少經濟弱勢家庭難以恢復生活。嘉義市崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款，展現滿滿公益熱忱。

在崇文校長許原嘉見證下，世展會中區辦事處長胡婉雯區代表展望會，從小市長謝和寯與學生代表手中接下象徵愛心的捐款支票，善款將全數投入「國內緊急救援行動」，支援花蓮光復災區居民重建家園。

許原嘉表示，孩子在校學習不僅課本知識，更重要的是學會關懷與行動。學校長期推動「三好校園」存好心、說好話、做好事，將品德教育視為核心價值。與世展會合作，讓學生參與公益，從中體會「幫助別人」的意義，這是一堂比任何課本都珍貴的生命教育課。花蓮災情孩子們印象深刻，許多學生主動表達想幫助災民的心意。。

小市長謝和寯說，「看到花蓮災情嚴重，很多家庭受影響，我心裡真的很難過。雖然我們只是學生，但相信小小的力量也能帶來改變。」學生劉子禎寫下鼓勵災民的話，「不要氣餒，陽光總在風雨後，彩虹會再次出現。」帥仕昂說，「看到災區居民那麼辛苦，我和爸媽決定一起幫助他們，希望明天會更好。」

展望會災害發生第一時間啟動緊急救援，調淨水器、發電機與高壓清洗機協助清理， 在花蓮大進國小設兒童關懷中心，提供復學與心理支持服務。發放生活扶助金、家屋修繕補助等協助災民重建。展望會透過「飢餓三十緊急救援行動」募款，陪弱勢家庭度過難關，邀請社會加入「愛心小超人」行列，捐款專線：05-2310379轉104（台灣世界展望會嘉義辦公室），郵政劃撥帳號：15752467（戶名：台灣世界展望會，註明「飢餓三十」）。 崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供 崇文國小與台灣世界展望會攜手舉辦校園愛心義募行動，號召師生與家長化身「愛心超人」，共同響應災後復原。短短1個上午募集8萬5806元捐款。圖／崇文國小提供

