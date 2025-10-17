雲林197學校今起連休10天！一堆人要出國：日幣都被換光了

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣登場，為了配合這項賽事，雲林從高中到國小共197所學校於今（17）日開始連休10天，直到26日，讓不少學生欣喜若狂。有網友在Threads發文，好奇這段期間會不會又一堆人出國去玩，讓雲林縣變成空城，貼文也引起熱議。

雲林縣教育處在官網公告，為配合這項年度運動盛事及後續場地清潔工作，調整雲林縣高級中等以下學校(含公立國小附設幼兒園)及轄區內國私立高中職，於114年10月20日(星期一)至10月24日(星期五)停課5天，並將114學年度第1學期調整至114年8月25日(星期一)開學。

不過由於25日光復節適逢周六，24日列為補假，因此雲林縣提早至17日補假，等於縣內高中到國小從10月17日一路休到26日，總共連休10天。Threads上就有網友發問，雲林因為要舉辦全運會，學校一口氣放10天假，有人會帶小孩出國嗎？雲林會不會變成空城？

貼文引起不少討論，「我在門診聽到的都是『周六機場見喔』」、「應該問『有人沒帶小孩出國的嗎？』」、「我兒子回來說他們班上至少十個要飛出去，問我們要帶他去哪裡？明明暑假才剛飛回來…」、「雲林應該至少有三分之一都準備出國或國內旅遊吧」、「原本要去香港，看到颱風預報，還是改期好了」、「沒帶孩子出國，還一起帶去全運會加班」、「更扯的是連診所都休息，小孩還沒讀書的家長怎麼辦？」

還有人透露一堆準備要去日本的人把日幣都煥光，「我身邊蠻多要出國的，目前聽到最多的是沖繩，朋友說早上去換銀行換日幣，聽到行員在討論其他分行日幣被換光，到底是有多少人要去日本？」

