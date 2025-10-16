高中技藝競賽11月登場 增數位動畫職種

教育部主辦的「全國高級中等學校學生技藝競賽」11月登場，共有5大類、2290名選手參與，今年商業類增加「數位動畫」職種，各競賽前3名金手獎得主可獲補助到海外專業研習。

教育部今天為114學年度高中技藝競賽舉辦啟動儀式，邀請捐贈企業代表和競賽執行學校師生一同見證。

今年在商業類競賽中，增加數位動畫職種，學科依據視覺傳達設計丙級技能檢定題庫範圍命題，術科內容則是3D建模，考驗製作品質、美感、創意等。

教育部主任秘書林伯樵致詞時表示，期盼透過更多產官學合作，共同強化學校實作課程，及培育學生具備適應未來產業快速變遷的學習能力，促使各界深刻認識技職教育的競爭力、創新及多元發展。

林伯樵提到，為提升技藝競賽優異選手的國際視野，教育部今年擴大薦送各項技藝競賽前3名金手獎的獲獎學生，前往德國及日本專業研習，期盼參賽學子盡力爭取。

