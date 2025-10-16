高中技藝競賽11月登場 增數位動畫職種
教育部主辦的「全國高級中等學校學生技藝競賽」11月登場，共有5大類、2290名選手參與，今年商業類增加「數位動畫」職種，各競賽前3名金手獎得主可獲補助到海外專業研習。
教育部今天為114學年度高中技藝競賽舉辦啟動儀式，邀請捐贈企業代表和競賽執行學校師生一同見證。
今年在商業類競賽中，增加數位動畫職種，學科依據視覺傳達設計丙級技能檢定題庫範圍命題，術科內容則是3D建模，考驗製作品質、美感、創意等。
教育部主任秘書林伯樵致詞時表示，期盼透過更多產官學合作，共同強化學校實作課程，及培育學生具備適應未來產業快速變遷的學習能力，促使各界深刻認識技職教育的競爭力、創新及多元發展。
林伯樵提到，為提升技藝競賽優異選手的國際視野，教育部今年擴大薦送各項技藝競賽前3名金手獎的獲獎學生，前往德國及日本專業研習，期盼參賽學子盡力爭取。
【文教熱話題】
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言