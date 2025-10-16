校園藝術祭「移葉敲染」 淡水國小美術班體驗植物創作
在教育部校園藝術祭「美感計畫」支持下，新北市淡水區淡水國小特別邀請藝術家李桂仙老師，帶領美術班學生進行「移葉敲染」植物創作課程，讓孩子們走出教室，在藝術家的引領之下，透過拓印植物、觀察葉片，展開一場結合自然與藝術的感官之旅。
淡水國小校長陳佩芝表示，由於最近因校園大樓興建，校內生態環境與動植物棲地有所改變，學生活動範圍也隨之受限。透過這次課程，學生得以重新親近校園生態，並在敲拓植物的過程中感受自然的療癒力量，進而由外而內觀照自我，再由內心向外思考環境保育的重要性。
活動中，藝術家同時帶來來自台灣山林的植物，讓孩子透過雙眼觀察、雙手觸摸與嗅覺體驗，深刻感受台灣豐富多樣的自然生態。課程設計融合視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等多重感官，引導孩子打開身體知覺，在五感學習中探索藝術與自然的奧秘。
淡水國小美術班老師陳姿穎表示，課程最後，學生們將完成的植物拓印作品佈置於校園各角落，讓全校師生都能共享自然與藝術交織的美感體驗。學校期許藉由這次活動，不僅啟發學生的創作力與感受力，更能培養對環境的關懷與永續意識，讓藝術與生態之美在校園中持續生根發芽。
