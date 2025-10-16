快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

大學學測「破百」倒數 南光中學給高三生綁頭巾祝福上榜

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供

大學學測明年1月17日舉行、進入「破百」倒數階段，南光高中為激勵高三學生迎戰學測，今天舉行「學測破百誓師大會」。考生綁頭巾象徵進入備戰倒數階段，也代表收割季節即將來臨，離夢想更近一步。現場氣氛熱烈。

誓師儀式在管樂隊雄壯進行曲中登場。學校準備「包子、桂圓糕、粽子」吉祥物，象徵「包中」、「圓滿」與「高粽（中）」，傳遞祝福與期待。校長張添唐、家長會長林德昌、副會長梁工、委員劉姿伶與林義祥為學生戴上象徵決心的「必勝頭巾」，現場洋溢溫馨與激勵氣氛。

接著各班代表高舉校旗，全體學生齊聲音高喊宣誓詞：「雖然平常愛耍廢，關鍵時刻要拼對……學測破百我能行，全班一起創佳音！」幽默又充滿鬥志的宣誓詞，展現南光學子滿滿的創意與自信，掀起全場高潮。

張添唐將象徵「包高中」祝福的「包子、粽子」轉贈給學生，勉勵大家「準備學測的過程，就是生活點滴的一步一腳印。盡心盡力讀書，是人生中應當珍惜的歷程。祝福所有的高三同學，包君滿級分、高人在頂標、眾生皆如意。」

林德昌叮嚀大家「妥善利用時間，顧好身體，學測才能發揮最佳實力。」各班導師則齊聲鼓勵「不到終點，絕不放棄！」、「莫忘初衷，堅持到底！」

在校生組成「旗開得勝」陣勢，校長、會長與各處室主任、導師率領準考生穿越「喜登龍門、光耀金榜」拱門，全場齊聲高喊「加油！加油！加油！」象徵踏上勝利的榮耀之路。

南光高中表示，學測誓師活動凝聚全體師生向心力，以「包中祝福」與信念激勵高三學子向夢想全力衝刺，以昂揚士氣迎戰未來，誓言明年學測金榜題名。活動由學務處與各處室合作籌劃，期盼全體高三學子在全校師生與家長的祝福中安定心神、發揮潛能，勇敢迎向學測挑戰。

大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供
大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供

學測 粽子 夢想

延伸閱讀

聯邦誘以經費…布朗大學憂學術自由受影響 跟進拒簽協議

高教合作拓展中東！中興大學與阿曼德國科技大學簽訂MOU

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

白宮開大學優先撥款條件 MIT率先拒絕

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

大學學測「破百」倒數 南光中學給高三生綁頭巾祝福上榜

大學學測明年1月17日舉行、進入「破百」倒數階段，南光高中為激勵高三學生迎戰學測，今天舉行「學測破百誓師大會」。考生綁頭...

嘉義縣瑞里國小「小小茶師」奪冠 陳佳維將童年記憶嵌入茶席

嘉義縣梅山鄉瑞里國小學生陳佳維及林沐蓁在茶園中長大，從小耳濡目染學習製茶及泡茶技藝，今年參加南投世界茶業博覽會舉辦「全國...

氯離子含量過高 新北厚德國小和平樓今啟動拆建工程 

新北市三重區厚德國小今舉行「和平樓拆除重建工程」啟動典禮，象徵這座老舊校舍正式走入歷史。市府投入14億元，採「先拆後建」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。