大學學測「破百」倒數 南光中學給高三生綁頭巾祝福上榜

大學學測明年1月17日舉行、進入「破百」倒數階段，南光高中為激勵高三學生迎戰學測，今天舉行「學測破百誓師大會」。考生綁頭巾象徵進入備戰倒數階段，也代表收割季節即將來臨，離夢想更近一步。現場氣氛熱烈。

誓師儀式在管樂隊雄壯進行曲中登場。學校準備「包子、桂圓糕、粽子」吉祥物，象徵「包中」、「圓滿」與「高粽（中）」，傳遞祝福與期待。校長張添唐、家長會長林德昌、副會長梁工、委員劉姿伶與林義祥為學生戴上象徵決心的「必勝頭巾」，現場洋溢溫馨與激勵氣氛。

接著各班代表高舉校旗，全體學生齊聲音高喊宣誓詞：「雖然平常愛耍廢，關鍵時刻要拼對……學測破百我能行，全班一起創佳音！」幽默又充滿鬥志的宣誓詞，展現南光學子滿滿的創意與自信，掀起全場高潮。

張添唐將象徵「包高中」祝福的「包子、粽子」轉贈給學生，勉勵大家「準備學測的過程，就是生活點滴的一步一腳印。盡心盡力讀書，是人生中應當珍惜的歷程。祝福所有的高三同學，包君滿級分、高人在頂標、眾生皆如意。」

林德昌叮嚀大家「妥善利用時間，顧好身體，學測才能發揮最佳實力。」各班導師則齊聲鼓勵「不到終點，絕不放棄！」、「莫忘初衷，堅持到底！」

在校生組成「旗開得勝」陣勢，校長、會長與各處室主任、導師率領準考生穿越「喜登龍門、光耀金榜」拱門，全場齊聲高喊「加油！加油！加油！」象徵踏上勝利的榮耀之路。

南光高中表示，學測誓師活動凝聚全體師生向心力，以「包中祝福」與信念激勵高三學子向夢想全力衝刺，以昂揚士氣迎戰未來，誓言明年學測金榜題名。活動由學務處與各處室合作籌劃，期盼全體高三學子在全校師生與家長的祝福中安定心神、發揮潛能，勇敢迎向學測挑戰。 大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供 大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供 大學學測「破百」倒數，南光中學給高三生綁頭巾、祝福上榜。圖／校方提供

