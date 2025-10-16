嘉義縣瑞里國小「小小茶師」奪冠 陳佳維將童年記憶嵌入茶席
嘉義縣梅山鄉瑞里國小學生陳佳維及林沐蓁在茶園中長大，從小耳濡目染學習製茶及泡茶技藝，今年參加南投世界茶業博覽會舉辦「全國小小茶藝師競賽」，在老師葉瓊玉指導下布置茶席及儀態表現出眾，脫穎而出斬獲第1名，未來將持續在茶產業發光發熱。
奪得第1名的陳佳維說，這次的茶席主題為「一步一腳印」，收藏著許多童年回憶，茶席大桌巾上的葉子圖案別具含義，來自校園掉落的葉子，親自槌染製作桌巾，茶席上的枯木是在茶園工作時撿回家收藏，茶席還擺放著多肉植物及雨鞋，象徵著童年趣聞。
農業處表示，評分項目包含禮儀風範、茶湯表現、茶席布置、泡茶技巧、茶藝問答等。每組由2人組成，1名主泡者及1名茶侶，主泡者依茶葉特性控制沖泡時間，將茶湯分成4杯，由茶侶端至評審前品評，最後還要抽籤機智問答，相當考驗孩子臨場反應及對茶的知識。
此外，太興國小學生葉東茂及林芸慧獲最佳茶湯表現獎，瑞峰國小學生陳泓霖及曾苡涵獲最佳禮儀風範獎。農業處指出，孩子在茶園中長大，耳濡目染熟悉製茶及泡茶過程，搭配老師細心教導茶藝技巧與茶製程，讓孩子在學習路上融會貫通，種下地方茶區文化傳承種子。
