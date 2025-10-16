氯離子含量過高 新北厚德國小和平樓今啟動拆建工程 

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市三重區厚德國小今舉行「和平樓拆除重建工程」啟動典禮。記者張策／攝影
新北市三重區厚德國小今舉行「和平樓拆除重建工程」啟動典禮，象徵這座老舊校舍正式走入歷史。市府投入14億元，採「先拆後建」方式拆除經鑑定氯離子含量過高的舊樓，並在校園西側興建結合教學、運動、停車與社區共用的多功能綜合大樓，打造「永續、安全、共榮」的新學習場域。

新北市長侯友宜表示，新北市今年教育預算高達755億元，居全國之冠，厚德國小改建案即是投入老舊校舍更新的具體成果之一。他說，和平樓因海砂問題長年受關注，如今將拆除重建，未來新大樓將設置28間教室、現代化挑高體育館與300多個地下停車位，除提升學童學習環境，也回應三重地區對停車與運動空間的高度需求，落實「校園社區化、社區校園化」願景。

厚德國小校長潘志忠表示，和平樓自民國78年啟用至今歷經多次補強維修，仍因地震後出現多處裂縫，經四大技師公會及結構技師聯合鑑定，確認有拆除必要。新大樓將設置26間普通教室與2間音樂班練習室，補足教學空間，並設有大型體育館與共構停車場，串聯校園綠廊與社區公園，讓校園成為居民共享的生活基地。

教育局指出，和平樓拆除工程預計於115年下學期開學前完成，並暫時規畫生態學習空間使用；新綜合大樓則預計於121年完工啟用。整體規劃納入節能減碳與綠化設計，展現新北市打造永續智慧校園的決心。

六年級王姓學生說，「大家都期待新大樓趕快蓋好！以後下雨也能在室內體育館打球，不用再怕淋濕了。」展現孩子對未來新學習空間的期待。

新北市三重區厚德國小今舉行「和平樓拆除重建工程」啟動典禮，學生們激動與市長合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，和平樓因海砂問題長年受關注，如今將拆除重建，未來新大樓將設置28間教室、現代化挑高體育館與300多個地下停車位。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今出席三重區厚德國小「和平樓拆除重建工程」。記者張策／攝影
新北市三重區厚德國小今舉行「和平樓拆除重建工程」啟動典禮，新北市長侯友宜（右五）、新北市教育局長張明文（右三）、新北市交通局長鍾鳴時（右一）、厚德國小校長潘志忠（左三）進行開工儀式。記者張策／攝影
