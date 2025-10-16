氯離子含量過高 新北厚德國小和平樓今啟動拆建工程
新北市三重區厚德國小今舉行「和平樓拆除重建工程」啟動典禮，象徵這座老舊校舍正式走入歷史。市府投入14億元，採「先拆後建」方式拆除經鑑定氯離子含量過高的舊樓，並在校園西側興建結合教學、運動、停車與社區共用的多功能綜合大樓，打造「永續、安全、共榮」的新學習場域。
新北市長侯友宜表示，新北市今年教育預算高達755億元，居全國之冠，厚德國小改建案即是投入老舊校舍更新的具體成果之一。他說，和平樓因海砂問題長年受關注，如今將拆除重建，未來新大樓將設置28間教室、現代化挑高體育館與300多個地下停車位，除提升學童學習環境，也回應三重地區對停車與運動空間的高度需求，落實「校園社區化、社區校園化」願景。
厚德國小校長潘志忠表示，和平樓自民國78年啟用至今歷經多次補強維修，仍因地震後出現多處裂縫，經四大技師公會及結構技師聯合鑑定，確認有拆除必要。新大樓將設置26間普通教室與2間音樂班練習室，補足教學空間，並設有大型體育館與共構停車場，串聯校園綠廊與社區公園，讓校園成為居民共享的生活基地。
教育局指出，和平樓拆除工程預計於115年下學期開學前完成，並暫時規畫生態學習空間使用；新綜合大樓則預計於121年完工啟用。整體規劃納入節能減碳與綠化設計，展現新北市打造永續智慧校園的決心。
六年級王姓學生說，「大家都期待新大樓趕快蓋好！以後下雨也能在室內體育館打球，不用再怕淋濕了。」展現孩子對未來新學習空間的期待。
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言