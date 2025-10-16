高中生喝酒率逾國中生2.5倍 部桃醫蘇柏文：健康不容忽視

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文指出，國民健康署2023年調查，國中生及高中生近30天飲酒率分別達11.4%、30.4%，顯示酒精對青少年身心健康的影響不容忽視。

蘇柏文今天和部桃團隊今天上午在桃園市平鎮國民中學，與校方一起舉辦「酒精危害與飲酒減量」衛教講座，和全校七年級學生以互動方式，透過案例與影片，讓學生在輕鬆的氛圍中學習拒酒與自我保護的重要性。

他告訴在場師生，過量或長期飲酒不僅可能導致情緒不穩、記憶力下降，還會增加癌症及酒精依賴的風險，青春期正值大腦與行為模式發展的關鍵時期，若因好奇或同儕影響而接觸酒精，容易導致未來形成依賴。

蘇柏文說明，國內針對青少年族群的酒癮衛教仍相對不足，因此特別希望藉由今天的活動，讓學生把正確觀念與戒酒資訊帶回家中，提醒家人留意飲酒習慣，並勇於關心身邊親友。

若發現家人或朋友有「問題性飲酒」的情形，應及早尋求專業協助；目前政府提供每年最高4萬元的酒癮治療補助，藉由納曲酮（Naltrexone）或阿坎酸（Acamprosate）等藥物，能有效減少飲酒慾望，全國各地酒癮戒治醫院均設有成癮治療門診，提供藥物治療與心理支持，另針對酒駕吊銷駕照者，也有專門的酒癮評估與治療服務，民眾可依所在地洽詢。

平鎮國中校長李培濟說，校園是健康教育的重要起點，學校將持續與醫療單位合作，讓學生從小培養拒絕酒精與正向求助的能力。透過師生與家長的共同努力，能更早預防潛在的飲酒問題。

桃園醫院說明，未來將持續深入校園與社區，推動酒精減害與心理健康促進活動，協助民眾了解酒精對身體與心理的影響，鼓勵問題飲酒者勇敢尋求協助，共同守護青少年的健康成長。

