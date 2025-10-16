花蓮洪災...光復商工泥濘中重生 校長想帶學生出國看世界

花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，光復商工校園滿目瘡痍成重災區，經各界大力幫助，10月13日回歸實體上課。校長陳德明感動校園樣貌短短不到3周已恢復7、8成，他透露軟體面不停頓，會努力推動國際教育，力拚明年帶學生出國看世界。

陳德明是國立台灣師範大學工教系碩士，曾任職嘉義高工31年，時任國際教育交流聯盟第9區辦事處執行秘書，推動雲林縣、嘉義縣、嘉義市3縣市的國際教育工作，他深信孩子走出國門、回來那一剎那的感覺一定不一樣，甚至有學生因此到國外進修、工作。

「這是我的第一志願」，陳德明於教職生涯第32年來到光復商工接任校長，談及起心動念是嘉義高工校長陳瑞洲、教育界校長先進們肯定他的能力，也鼓勵他有機會應該去幫助一個學校、改變孩子，便報名今年5月教育部舉辦的國立學校校長遴選，後來就如願真的來到花蓮。

陳德明認為，台灣孩子的競爭力不會是在台灣，應該在世界各地，尤其光復國中是原住民重點學校，因此把過往經驗帶來花蓮幫助當地孩子，帶他們走出台灣、開拓視野，希望透過教育改變學生，「結果這件事情還沒做到，就遇到這個大洪災來了。」

「我大概是目前全台國立學校最紅的校長」，陳德明教職生涯第32年首度接任校長，8月走馬上任，9月就碰到如此重大事件，整個校園淹沒在淤泥裡，厚度30公分至最深1.5公尺，他一踏進學校，大腿以下全都埋在土裡。從完全被泥封的校園到學生可回校上課歷經3周，他感謝教育部、國軍、超人等各界幫忙，內心滿滿感動。

陳德明不灰心，學校復原是硬體面，軟體部分、自我期許的國際教育工作還是要做，「只有教育可以改變一個人的人生跟未來，學生的教育不能等」，他強調什麼時間該做什麼事，該做就是要做，不能因為災害就停頓相關規畫。

他說，花蓮因交通等各方面現況，外國學生要來的機會相對少，「人不來，我可以帶出去」，目前已與同仁討論，將申請教育部相關計畫與經費，參訪日本、韓國等國的職業教育。

陳德明表示，「不管人多人少，至少讓孩子先走出台灣」，看看與台灣不同的國外教育體制、學校環境與氛圍，也能和當地學生實際交流、感受他國的教學方式，只要有一顆種子種下去，發芽後，就會影響到更多人。

「本來目標是如果可以，明年就要帶孩子出去。」雖學校受災，陳德明信心喊話會拚拚看，努力明年帶學生出國，也坦言這是一筆龐大費用，一趟韓國少說3萬元、5萬元，當地弱勢學生不少，若要出國一定要有政府補助，除了申請經費，若有善心人士願意捐助也很歡迎。 花蓮光復商工災後重生，已於10月13日恢復實體上課。記者林佳彣／攝影 光復商工校長陳德明認為學生的教育不能等，會繼續推動國際教育工作，力拚明天帶學生出國看世界。記者林佳彣／攝影 光復商工從完全被泥封的校園到學生可回校上課歷經3周，校長陳德明感謝教育部、國軍、超人等各界幫忙。記者林佳彣／攝影 花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，光復商工校園滿目瘡痍成重災區，經各界大力幫助，10月13日回歸實體上課。記者林佳彣／攝影

商品推薦