民族國小都更二期...教育部參與招商 嘉義市東區發展邁大步

嘉義市東區民族國小公辦都更一期工程動工，國城建設集團投資逾50億元打造大型住商集合大樓，預計2028年完工，一期開發後，預訂完售實價登錄站上5字頭，成為嘉義市區最受矚目的新地段。原計畫緊接推動的民族國小公辦都更二期，因教育部先前不願參與而一度延宕，情勢出現轉折，教育部重新檢視立場，召開「學產基金管理委員會」會議後，同意參與招商作業，為停滯多時開發案注入強心針。

教育部當時以「分期開發可能影響權益」為由拒絕合作，市長黃敏惠甚至一度決定剔除教育部開發。後情勢出現轉折，教育部重新檢視立場，同意參與招商，市府7月18日完成公有地主教育部及國有財產署簽署協議書後，立即啟動招商作業，展現推動決心。昨天市府公開都更二期的評選文件草案，展開為期30天公開閱覽及徵詢意見，至11月13日截止，預計12月底公告招商。

黃敏惠指出，嘉市全力推動「西區大發展、東區大進步」雙引擎策略，民族國小公辦都更二期是東區進步的關鍵。基地面積達9837平方公尺（約2976坪），是一期的2倍，全為公有土地，由市府、教育部及國產署共同管理。基地位於民族路與吳鳳北路口，鄰近文化路夜市與映89影城，地段精華、條件優越。

市府規畫將此地區打造成結合商業、住宅與公共設施的都會核心區，預估投資金額將再突破50億元，吸引全國建設及資本投入。

民族國小公辦都更一期是中彰投雲嘉地區首件啟動公辦都更案，開發後帶動區域房市與投資熱潮，完售速度驚人。外界預期，隨著二期加速推動，民族路沿線將成為嘉義市新興「蛋黃區」，不僅吸引更多建商進駐，也將促進國有土地活化與危老重建連鎖效應，為嘉義東區開啟下一波城市更新浪潮。 嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供 嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供

