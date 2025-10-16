快訊

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

民族國小都更二期...教育部參與招商 嘉義市東區發展邁大步

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供
嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供

嘉義市東區民族國小公辦都更一期工程動工，國城建設集團投資逾50億元打造大型住商集合大樓，預計2028年完工，一期開發後，預訂完售實價登錄站上5字頭，成為嘉義市區最受矚目的新地段。原計畫緊接推動的民族國小公辦都更二期，因教育部先前不願參與而一度延宕，情勢出現轉折，教育部重新檢視立場，召開「學產基金管理委員會」會議後，同意參與招商作業，為停滯多時開發案注入強心針。

教育部當時以「分期開發可能影響權益」為由拒絕合作，市長黃敏惠甚至一度決定剔除教育部開發。後情勢出現轉折，教育部重新檢視立場，同意參與招商，市府7月18日完成公有地主教育部及國有財產署簽署協議書後，立即啟動招商作業，展現推動決心。昨天市府公開都更二期的評選文件草案，展開為期30天公開閱覽及徵詢意見，至11月13日截止，預計12月底公告招商。

黃敏惠指出，嘉市全力推動「西區大發展、東區大進步」雙引擎策略，民族國小公辦都更二期是東區進步的關鍵。基地面積達9837平方公尺（約2976坪），是一期的2倍，全為公有土地，由市府、教育部及國產署共同管理。基地位於民族路與吳鳳北路口，鄰近文化路夜市與映89影城，地段精華、條件優越。

市府規畫將此地區打造成結合商業、住宅與公共設施的都會核心區，預估投資金額將再突破50億元，吸引全國建設及資本投入。

民族國小公辦都更一期是中彰投雲嘉地區首件啟動公辦都更案，開發後帶動區域房市與投資熱潮，完售速度驚人。外界預期，隨著二期加速推動，民族路沿線將成為嘉義市新興「蛋黃區」，不僅吸引更多建商進駐，也將促進國有土地活化與危老重建連鎖效應，為嘉義東區開啟下一波城市更新浪潮。

嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供
嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供
嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供
嘉市民族國小都更二期教育部回心轉意參與招商，東區發展邁大步。圖／嘉市府提供

教育部 都更 嘉義

延伸閱讀

國民黨主席選戰白熱化…鄭麗文、郝龍斌嘉義拚場 黃敏惠中立成關鍵

雙十2地升旗連線！黃敏惠赴美升旗唱國歌...副市長也在嘉眷村揮國旗

王美惠出線選嘉市長 藍營陷接班困局...這位前政務官再成話題

國民黨主席選舉倒數黃敏惠未表態 郝龍斌、鄭麗文組織動員搶嘉義選票

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

花蓮洪災...光復商工泥濘中重生 校長想帶學生出國看世界

花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，光復商工校園滿目瘡痍成重災區，經各界大力幫助，10月13日回歸實體上課。校長陳德明感動校園樣貌短短...

民族國小都更二期...教育部參與招商 嘉義市東區發展邁大步

嘉義市東區民族國小公辦都更一期工程動工，國城建設集團投資逾50億元打造大型住商集合大樓，預計2028年完工，一期開發後，...

日本小松市高校與彰化女中交流 兩校師生打破語言隔閡相見歡

日本石川縣小松市是彰化市的「姊妹市」，來自小松市立高等學校約160位海外修業旅師生，今天來到國立彰化女子，進行青春與文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。