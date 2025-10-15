聽新聞
日本小松市高校與彰化女中交流 兩校師生打破語言隔閡相見歡
日本石川縣小松市是彰化市的「姊妹市」，來自小松市立高等學校約160位海外修業旅師生，今天來到國立彰化女子，進行青春與文化色彩的國際教育交流，彰化女中全校師生也熱情相迎，共同透過多元交流，深化兩校之間的友誼與學習。
彰化市與小松市的友誼追溯至2012年4月中旬，至今已逾十年，除彰化市與小松市締結「姊妹市」外，彰化市民代表會與小松市議會也為「姊妹會」，建國科技大學與小松市立大學也締結為「姊妹校」，顯示兩市密切的關係與情感。
「有朋自遠方來」，彰化女中為迎接日本交流夥伴，各班級事先精心籌畫與設計多項特色活動，不僅展現本地文化風貌，更藉此打破語言隔閡，增進彼此交流。
在今天的歡迎會上，雙方學生分別以英文介紹自己城市與學校的特色，並互相獻上精心準備的表演節目，現場氣氛熱絡而溫馨。
