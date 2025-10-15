快訊

興仁國小「寰宇夢想遊具」啟用 結合淡江大橋意象打造嶄新遊戲場

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
這座遊具融合了在地淡江大橋建設外型，期盼孩子們能像大橋一樣，勇敢連結、迎向新未來。 圖／紅樹林有線電視提供
這座遊具融合了在地淡江大橋建設外型，期盼孩子們能像大橋一樣，勇敢連結、迎向新未來。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓學童有更新更安全的遊戲場域，新北市淡水區興仁國小全新完工的寰宇夢想橋遊戲場進行啟用儀式，這一座外型採用淡江大橋意象，可說是非常的亮眼，結合淡水重大交通工程建設意象，代表學生可以藉由在校園裡的這一座大橋，連結未來與國際觀。

透過市議員陳偉杰爭取150萬元的經費，打造這座融合淡江大橋意象的遊戲場域，對於孩子來說可是非常的新鮮，市議員陳偉杰表示，由於過去興仁國小，校園內遊戲設施有限，影響了學生的遊戲體驗，透過這次工程有效強化了安全性與多樣性，營造出一個更安全、舒適且富有趣味的遊憩環境，讓孩子們能自在快樂地探索與學習。

興仁國小校長陳政詮表示，這座遊具融合了在地淡江大橋建設外型，期盼孩子們能像大橋一樣，勇敢連結、迎向新未來，高聳的攀爬網，象徵著孩子們在學習路上要不斷向上探索，勇敢克服挑戰。蜿蜒的溜滑梯，體現努力過後，享受順暢與成就感，讓興仁國小成為孩子健康成長、社區交流共融的美好場域。

淡水 淡江大橋

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

新北淡水扶輪社彩繪寫生活動頒獎 22位學童作品脫穎而出

國際扶輪社3522地區日前在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，當天氣候宜人，非常適合戶外寫生活動，來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加，吸引超過2百人參與，滬尾扶輪社也在淡水區鄧公國小舉辦寫生頒獎典禮，共有22位學童獲獎，希望藉此鼓勵孩子更多接觸藝術及大自然。

學校距海4公里學生卻對海陌生 飛沙國小「將海洋搬進教室」

雲林縣四湖鄉飛沙國小距離最近的海邊僅4公里，雖然離海近，但多數家長忙於工作，甚少帶孩子出門探索附近環境，校方推動海洋教育...

