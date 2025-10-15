興仁國小「寰宇夢想遊具」啟用 結合淡江大橋意象打造嶄新遊戲場

為了讓學童有更新更安全的遊戲場域，新北市淡水區興仁國小全新完工的寰宇夢想橋遊戲場進行啟用儀式，這一座外型採用淡江大橋意象，可說是非常的亮眼，結合淡水重大交通工程建設意象，代表學生可以藉由在校園裡的這一座大橋，連結未來與國際觀。

透過市議員陳偉杰爭取150萬元的經費，打造這座融合淡江大橋意象的遊戲場域，對於孩子來說可是非常的新鮮，市議員陳偉杰表示，由於過去興仁國小，校園內遊戲設施有限，影響了學生的遊戲體驗，透過這次工程有效強化了安全性與多樣性，營造出一個更安全、舒適且富有趣味的遊憩環境，讓孩子們能自在快樂地探索與學習。

興仁國小校長陳政詮表示，這座遊具融合了在地淡江大橋建設外型，期盼孩子們能像大橋一樣，勇敢連結、迎向新未來，高聳的攀爬網，象徵著孩子們在學習路上要不斷向上探索，勇敢克服挑戰。蜿蜒的溜滑梯，體現努力過後，享受順暢與成就感，讓興仁國小成為孩子健康成長、社區交流共融的美好場域。

