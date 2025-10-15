聽新聞
0:00 / 0:00
新北淡水扶輪社彩繪寫生活動頒獎 22位學童作品脫穎而出
國際扶輪社3522地區日前在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，當天氣候宜人，非常適合戶外寫生活動，來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加，吸引超過2百人參與，滬尾扶輪社也在淡水區鄧公國小舉辦寫生頒獎典禮，共有22位學童獲獎，希望藉此鼓勵孩子更多接觸藝術及大自然。
台北滬尾扶輪社長呂鍠鎰表示，這次總共有22位得獎者，當天出席有14位前來領獎，有的家長陪同，有的則是老師帶著，全都是對小小藝術家最好的肯定與支持，此次除了得獎獎金之外，還特別將所有得獎作品裱框贈還給得獎者，就是希望能夠給予孩子對於繪畫的自信心。
呂鍠鎰也表示，感謝今年所有的參賽者，使活動增添更多的色彩與意義，每年的彩繪淡水因為有大小朋友的加入，讓活動可以繼續努力下去，也希望他們能用自己的角度，把淡水的古蹟、風景記錄下來，留下對家鄉美好的印象，更期待培育出優秀的藝術家與創作者。
【文教熱話題】
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言