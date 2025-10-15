新北淡水扶輪社彩繪寫生活動頒獎 22位學童作品脫穎而出

國際扶輪社3522地區日前在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，當天氣候宜人，非常適合戶外寫生活動，來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加，吸引超過2百人參與，滬尾扶輪社也在淡水區鄧公國小舉辦寫生頒獎典禮，共有22位學童獲獎，希望藉此鼓勵孩子更多接觸藝術及大自然。

台北滬尾扶輪社長呂鍠鎰表示，這次總共有22位得獎者，當天出席有14位前來領獎，有的家長陪同，有的則是老師帶著，全都是對小小藝術家最好的肯定與支持，此次除了得獎獎金之外，還特別將所有得獎作品裱框贈還給得獎者，就是希望能夠給予孩子對於繪畫的自信心。

呂鍠鎰也表示，感謝今年所有的參賽者，使活動增添更多的色彩與意義，每年的彩繪淡水因為有大小朋友的加入，讓活動可以繼續努力下去，也希望他們能用自己的角度，把淡水的古蹟、風景記錄下來，留下對家鄉美好的印象，更期待培育出優秀的藝術家與創作者。

