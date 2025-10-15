快訊

學校距海4公里學生卻對海陌生 飛沙國小「將海洋搬進教室」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉飛沙國小距離最近的海邊僅4公里，多數家長忙於工作，甚少帶孩子出門探索附近環境，校方為此在學校推動海洋教育，「將海洋搬到教室」，讓孩子理解海洋結構及其對生態的影響。圖／飛沙國小提供
雲林縣四湖鄉飛沙國小距離最近的海邊僅4公里，雖然離海近，但多數家長忙於工作，甚少帶孩子出門探索附近環境，校方推動海洋教育「將海洋搬進教室」，讓孩子親手進行海洋分層實驗，進而理解海洋結構及其對生態的影響。

教導主任吳雅真表示，飛沙國小全校僅19名學生，學校距離海邊約4公里，孩子應該對海洋再熟悉不過，但因多數家長忙於工作、家務，很多學生對於海洋非常陌生，為讓孩子對海洋有更多了解，學校由授課老師吳珮如到基隆海洋大學受訓後，在校內推動OSS（Ocean Science Sequence）海洋教育課程。

全校師生共同參與海洋科學探究學習。課程中學生親手進行「海洋分層」實驗，觀察不同鹽度與溫度造成的水層變化，進而理解海洋結構及其對生態的影響。吳珮如說，當孩子親眼看到水的變化、親手測試假設時，那份驚奇與興奮，就是學習最真實的樣貌。

吳雅真說，透過海洋課程，學生不僅學會海洋知識，更從體驗中萌生對海洋的尊重與關懷，學校會持續推動多元的海洋教育課程，讓學生知海、親愛、愛海也敬海。

