聽新聞
0:00 / 0:00
學校距海4公里學生卻對海陌生 飛沙國小「將海洋搬進教室」
雲林縣四湖鄉飛沙國小距離最近的海邊僅4公里，雖然離海近，但多數家長忙於工作，甚少帶孩子出門探索附近環境，校方推動海洋教育「將海洋搬進教室」，讓孩子親手進行海洋分層實驗，進而理解海洋結構及其對生態的影響。
教導主任吳雅真表示，飛沙國小全校僅19名學生，學校距離海邊約4公里，孩子應該對海洋再熟悉不過，但因多數家長忙於工作、家務，很多學生對於海洋非常陌生，為讓孩子對海洋有更多了解，學校由授課老師吳珮如到基隆海洋大學受訓後，在校內推動OSS（Ocean Science Sequence）海洋教育課程。
全校師生共同參與海洋科學探究學習。課程中學生親手進行「海洋分層」實驗，觀察不同鹽度與溫度造成的水層變化，進而理解海洋結構及其對生態的影響。吳珮如說，當孩子親眼看到水的變化、親手測試假設時，那份驚奇與興奮，就是學習最真實的樣貌。
吳雅真說，透過海洋課程，學生不僅學會海洋知識，更從體驗中萌生對海洋的尊重與關懷，學校會持續推動多元的海洋教育課程，讓學生知海、親愛、愛海也敬海。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言