高中在地就學不到8成 新北：厚植學區特色提升意願

中央社／ 新北15日電

新北教育局今天表示，受學區與生活圈影響，國中升高中的在地就學率不到8成，將厚植學區特色與吸引力，讓學生願在地就學；另透過高關懷課程與認輔教師陪伴，找回中輟學生

新北市府教育局長張明文今天在市政會議報告表示，推動「在地就學大聯盟PLUS」4年計畫，以「跨學制共榮、資源共享、創新加速」策略，構築12年一貫學習生活圈，厚植學區特色與吸引力，讓「在地就學」成為家長首選。

依據教育局資料，新北國小升國中的在地就學率為95%，但國中升高中則不到80%。教育局回應中央社記者詢問表示，主要是基北區免試入學採大學區制，學生依區域、序位、積分及志願等條件分發。

教育局認為，因北北基桃生活圈緊密，受交通便利、家長工作、搬遷與教育選擇等因素影響，跨區就讀屬正常現象；市府將建置高中數位教學專區，提供學生修習國內外大學線上課程機會。

另外，仍有部分國小、國中中輟生，教育局統計，多是生活作息不正常等個人因素導致中輟，113學年度中輟率為0.155%，中輟學生的背後因素複雜且多元。

學校輔導主任告訴記者，針對中輟個案會開個案會議縝密分工，並邀社工師共同訪問家庭或鄰里長，以深入釐清實際需求，透過跨專業協調與整合資源，協助突破孩子與家長困境，逐步引導學生重返校園。

輔導中輟生關鍵是要找到學生有興趣的方向，並整合資源適時介入；輔導老師表示，將與導師協作，提供心理輔導、高關懷課程等，循序漸進輔導中輟學生逐步接納學校安排，順利適應並穩定完成復學。

教育局 輟學生 免試入學

