快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

中市陳平國小新大樓啟用 身兼這兩大功能

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用。記者黃寅／攝影
台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用。記者黃寅／攝影

台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，市長盧秀燕出席揭牌時說，這棟建築不僅補足學校長期缺乏禮堂，也讓忠平、陳平兩里擁有共同的活動據點，是實現校園教育與社區民眾城市共享的雙贏建設。

她說，市府投入近9千萬元興建，一樓是里民聯合活動中心，提供社區長者關懷據點、多元課程及聯誼活動場域，二樓則為陳平國小專屬禮堂，滿足學校舉辦典禮、表演及教育活動的需要。都市中的學校空間珍貴，透過共構方式讓公共資源發揮最大效益，不僅讓孩子有更好的學習環境，也讓社區民眾共享其成果。

盧秀燕說，她一上任，忠平里長許秀蓉及陳平國小校長胡志道就拜訪她，提出興建禮堂的構想，她也允諾興建，並在陳平里長林家峯等地方人士建議下，促成活動中心共構方案，未來市府將持續推動更多校園與社區共榮的建設，打造更幸福宜居的城市。

教育局長蔣偉民表示，過去陳平國小因無適當的室內活動空間，導致學校體育教學活動常受限於天候狀況，影響學生學習權益，所以市府補助經費協助學校興建體育館，提升學生上課品質。

胡志道說，新建的體育館擁有現代化的籃球場、羽球場等設施，將大幅改善陳平國小的體育教學品質，提供學童更安全、舒適的運動空間。結合的多功能市民活動中心則規畫為可容納大型集會的場所，未來將可舉辦各式文康活動、藝文展覽、講座，甚至作為里民臨時避難處所，發揮多元功能。

台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，牆上掛著興建誌。記者黃寅／攝影
台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，牆上掛著興建誌。記者黃寅／攝影
台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用。記者黃寅／攝影
台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說，陳平國小體育館暨多功能市民活動中心一樓是里民聯合活動中心，二樓則為陳平國小專屬禮堂。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說，陳平國小體育館暨多功能市民活動中心一樓是里民聯合活動中心，二樓則為陳平國小專屬禮堂。記者黃寅／攝影

體育館 校園 盧秀燕

延伸閱讀

台中市消防局連3天挑戰重型搜救隊認證評測 盧秀燕今授旗

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

觀察站／綠啟動2026選戰！藍營如何整合？盧秀燕2028前哨戰

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

新北科展全國五連霸 國中數學三連冠、獲獎數全台最多

第65屆全國科學展覽會成績揭曉，新北市再度脫穎而出，勇奪全國最多49件獲獎作品，締造「五連霸」紀錄，其中國中組數學科更蟬...

中市陳平國小新大樓啟用 身兼這兩大功能

台中市陳平國小體育館暨多功能市民活動中心上午啟用，市長盧秀燕出席揭牌時說，這棟建築不僅補足學校長期缺乏禮堂，也讓忠平、陳...

台南西門實小入圍教學卓越獎 AI引領4度獲獎寫紀錄

教育部陸續公布今年教學卓越獎入圍名單，台南市西門國小以「西門里海駕科技. 雙語鍊國際」方案脫穎而出，將角逐金質與銀質獎。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。