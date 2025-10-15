台南西門實小入圍教學卓越獎 AI引領4度獲獎寫紀錄
教育部陸續公布今年教學卓越獎入圍名單，台南市西門國小以「西門里海駕科技. 雙語鍊國際」方案脫穎而出，將角逐金質與銀質獎。西門實小已4度獲得教學卓越獎，特別是校長呂翠玲領航12年3度獲獎；她說，教育的價值不在於得獎，而是能否持續推動系統性的創新，讓每個孩子有被看見、被成就的舞台。
西門實小2008年先以「創藝西門安平囝仔‧搬戲‧飆街藝」榮獲教育部教學卓越銀質獎，2014年以「我的海可以有多大」拿下金質獎，2019年再以「沉浸式英語全台首學 西門斜槓世界」勇奪金質獎，今年再以AI、雙語、海洋與在地文化整合的創新方案「西門里海駕科技 雙語鏈國際」登上國家教育舞台，在教育挑戰劇烈變動的時代，寫下連續創新、永續前行的教育紀錄。
12年來呂翠玲帶領團隊建立「鄉土、海洋、科技、雙語、國際」的跨域課程系統，打造全國獨有的24套校訂課程與雙語素養指標，成為臺灣推動全球在地化教育的核心示範學校。她說，西門實小從海洋教育走向AI科技，從鄉土文化跨越到國際素養，學校團隊在有限的空間與資源中，展現無限的教育創造力，成為南市教育的精神象徵。此次入圍，不僅是對西門實小的肯定，更象徵台南教育在未來教育布局上的前瞻力與實踐力。
西門實小面對全球化、數位化浪潮及雙語趨勢，期望結合自身獨特 DNA，從在地出發，連結國際，發展「西門國際全台新首學」的教育典範，培育學生具備跨域整合與多元智能的核心素養，實踐「全球在地化」理念，讓學生能「立足王城，放眼世界」，成為具備在地認同、國際移動力與全球競爭力的未來人才。
教學團隊表示，2019年拿下教學卓越獎時，大家許下打造西門實小為一所公立國際小學的願景；如今，正踏實地實現它。教育部將在11月28日舉辦頒獎典禮，公布金質獎、銀質獎得獎學校。
