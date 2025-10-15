金寧中小學奪全國健康小主播銅獎 學生用創意說出金門味

金門縣立金寧國中小學國小部學生參加教育部國民及學前教育署主辦「第四屆全國健康飲食小主播競賽」，以作品「我的午餐有在地超能力」在全國眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲主題二之中高年級組銅獎殊榮，寧中小的學生以創意、行動與自信詮釋「吃在地、食健康」的理念，為金門食農教育再添榮耀。

得獎作品由寧中小501班莊語喬與601班林欣慧共同擔任小主播，在指導老師林靜儀、周俊傑的帶領下，從題材發想、腳本撰寫、鏡頭分鏡到現場播報，由老師引領學生進行激盪、發想、討論與後定稿。以學校午餐為主題，展現金門孩子眼中「食在地」的魅力，將校園營養午餐的設計理念與健康飲食觀念化為故事與行動。兩位小主播以自然流暢的語調、生動的互動節奏，帶領閱聽眾從餐盤出發，了解金門在地農產品的多元與營養價值，並呼應聯合國永續發展目標 SDGs-「責任消費與生產」的教育精神。學子們優異的表現不僅展現語文表達能力與舞台自信，更體現學校「從生活中學習、從實踐中成長」的教育理念。

為讓展演的影片更具真實感與地方溫度，學校集結金門在地企業夥伴的熱心協助，金門農會提供豐富的農業知識與在地食材，帶領學生了解食材如何從土地走進餐桌；優豆民宿示範烹調「在地美味」，讓孩子們親身體驗料理過程，理解食材轉化的意義；學校國小部高年級601班全體同學齊心挑戰「光盤行動」，以行動展現惜食態度；中年級四、五年級學生勤練「在地營養健康操」，將健康理念轉化為有趣的身體律動。這次的競賽成果，凝聚了學生師生的創意、社區的協力與家長的支持，讓「學習 × 在地 × 健康」不只是課堂知識，更化為生活態度與行動實踐。

校長宋文法表示，這項榮譽不僅肯定學生的努力，更見證學校多年推動「健康飲食」、「在地創生」與「食農教育」三大核心課程的成果。學校以金門風土文化為教材，從石蚵、風獅爺到高粱與祭祀飲食，帶領孩子走出課本、走進生活，學會從土地中發現學問，從實踐中體驗成長。

宋文法強調，教育的本質是讓孩子在真實生活中學習、在行動中成長；當學生能以自己的聲音說出家鄉故事、用行動實踐健康與永續，那就是教育最美的樣貌。 寧中小學生501班莊語喬與601班林欣慧參加「全國健康飲食小主播競賽」，表現不俗，勇奪高年級組銅獎。圖／寧中小提供 寧中小學生501班莊語喬與601班林欣慧參加「全國健康飲食小主播競賽」，勇奪高年級組銅獎，圖為獲獎學生合影。圖／寧中小提供 金門金寧國中小學國小部學生參加教育部國民及學前教育署主辦「第四屆全國健康飲食小主播競賽」，學生以創意、行動的表現，榮獲高年級組銅獎。圖／寧中小提供 寧中小學生501班莊語喬與601班林欣慧參加「全國健康飲食小主播競賽」，勇奪高年級組銅獎，老師林靜儀（左二）、周俊傑（左一）也一起上台領獎。圖／寧中小提供

商品推薦