新北科展全國五連霸 國中數學三連冠、獲獎數全台最多

第65屆全國科學展覽會成績揭曉，新北市再度脫穎而出，勇奪全國最多49件獲獎作品，締造「五連霸」紀錄，其中國中組數學科更蟬聯三連冠，展現厚實的科學教育能量。今6件全國第一名團隊師生於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定師生勇於探索、突破自我的精神。

本屆新北市共獲6件全國第一名、4件第二名、9件第三名及15件佳作，並囊括團體合作獎、鄉土教材獎、探究精神獎等15項特別獎，堪稱全國最大贏家。

在國小組方面，網溪國小以「布紙薑薑好－布袋蓮複合紙之探討」奪下生活與應用科學科第1名，學生們回憶為了研究曾深入溼地採樣、參訪紙博館，歷經無數次實驗與訓練，「那種被看見的成就感，是一生難忘的回憶」。三芝國小的「『益』生好友–烏趖趖的茭白筍」同樣摘下生活與應用科學科第1名，指導老師說，科展過程讓學生真正體會以科學方法解決問題，也激發更深的探索熱情。

國中組表現同樣亮眼，文山國中的「有趣的同心三角形」獲數學科第1名。學生表示，比賽一開始就立下全國第一的目標，「這段歷程讓我們學到知識，更學會面對挑戰時堅持不懈」。高中組則由樹林高中「銅銀奈米粒子形態控制與抑菌特性研究」拔得頭籌，團隊一路從市級研究計畫、工作坊到國展培訓，歷經七階段挑戰，師生都認為這是「最值得的一場學習之旅」。

新北市教育局指出，新北市以「科研」與「科普」雙軸推進，從學生研究獎助計畫、教師培訓到國展培力形成完整支持體系，同時推動「科學+學校計畫」、「新北科學日」、「科普環島列車」等普及活動，讓科學教育深入每個角落。今年新北在「這樣教我就懂」教學競賽奪下1銀1銅，並在機關王世界賽及IEYI世界青少年發明展中再添5面金牌，展現國際競爭力。

教育局表示，自114學年度起，新北首創「國展獲獎教師甄選加分制度」，鼓勵更多教師投入研究與指導。教育局表示，未來將持續鏈結企業與專業資源，打造更完善的科研環境，讓每位學生都能在探究中找到熱愛，並從學習中獲得成就。

