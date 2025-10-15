快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

新北科展全國五連霸 國中數學三連冠、獲獎數全台最多

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今6件全國第一名團隊師生於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定師生勇於探索、突破自我的精神。圖／新北市教育局提供
今6件全國第一名團隊師生於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定師生勇於探索、突破自我的精神。圖／新北市教育局提供

第65屆全國科學展覽會成績揭曉，新北市再度脫穎而出，勇奪全國最多49件獲獎作品，締造「五連霸」紀錄，其中國中組數學科更蟬聯三連冠，展現厚實的科學教育能量。今6件全國第一名團隊師生於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定師生勇於探索、突破自我的精神。

本屆新北市共獲6件全國第一名、4件第二名、9件第三名及15件佳作，並囊括團體合作獎、鄉土教材獎、探究精神獎等15項特別獎，堪稱全國最大贏家。

在國小組方面，網溪國小以「布紙薑薑好－布袋蓮複合紙之探討」奪下生活與應用科學科第1名，學生們回憶為了研究曾深入溼地採樣、參訪紙博館，歷經無數次實驗與訓練，「那種被看見的成就感，是一生難忘的回憶」。三芝國小的「『益』生好友–烏趖趖的茭白筍」同樣摘下生活與應用科學科第1名，指導老師說，科展過程讓學生真正體會以科學方法解決問題，也激發更深的探索熱情。

國中組表現同樣亮眼，文山國中的「有趣的同心三角形」獲數學科第1名。學生表示，比賽一開始就立下全國第一的目標，「這段歷程讓我們學到知識，更學會面對挑戰時堅持不懈」。高中組則由樹林高中「銅銀奈米粒子形態控制與抑菌特性研究」拔得頭籌，團隊一路從市級研究計畫、工作坊到國展培訓，歷經七階段挑戰，師生都認為這是「最值得的一場學習之旅」。

新北市教育局指出，新北市以「科研」與「科普」雙軸推進，從學生研究獎助計畫、教師培訓到國展培力形成完整支持體系，同時推動「科學+學校計畫」、「新北科學日」、「科普環島列車」等普及活動，讓科學教育深入每個角落。今年新北在「這樣教我就懂」教學競賽奪下1銀1銅，並在機關王世界賽及IEYI世界青少年發明展中再添5面金牌，展現國際競爭力。

教育局表示，自114學年度起，新北首創「國展獲獎教師甄選加分制度」，鼓勵更多教師投入研究與指導。教育局表示，未來將持續鏈結企業與專業資源，打造更完善的科研環境，讓每位學生都能在探究中找到熱愛，並從學習中獲得成就。

科學 教育局

延伸閱讀

秋老虎發威 新北五股狂飆38.0度極端高溫

新北續馳援花蓮人道救援 19日特搜與搜救犬出勤

新北捷運推AI調派電梯服務 輕軌高架車站先實施

保護清潔隊員安全！工會籲落實定時定點收運 新北環保局：逐年調整

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

台南西門實小入圍教學卓越獎 AI引領4度獲獎寫紀錄

教育部陸續公布今年教學卓越獎入圍名單，台南市西門國小以「西門里海駕科技. 雙語鍊國際」方案脫穎而出，將角逐金質與銀質獎。...

新北科展全國五連霸 國中數學三連冠、獲獎數全台最多

第65屆全國科學展覽會成績揭曉，新北市再度脫穎而出，勇奪全國最多49件獲獎作品，締造「五連霸」紀錄，其中國中組數學科更蟬...

偏鄉代理教師任導師 審計憂影響教學

偏遠地區學校老師難覓，由代理教師擔任導師的比率偏高，新竹縣與彰化縣均逾3成，苗栗縣甚至達5成。審計機關認為，代理師穩定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。