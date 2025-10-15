TikTok爭議 數發部：擬以遮蔽中小學WiFi方式限制使用

快訊

中央社／ 台北15日電

立委關注TikTok演算法危害兒少身心健康風險，數發部長林宜敬今天表示，數發部已對TikTok納管，但TikTok是否禁止需要有社會共識，畢竟攸關言論自由，目前先朝保護兒少方向著手，例如在中小學校園提供的WiFi中，以遮蔽方式限制使用。

立法院交通委員會今天邀數位發展部部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委洪孟楷表示，近期有立委稱TikTok恐危害兒少身心健康，呼籲校園全面禁用。

林宜敬表示，數發部已對TikTok納管，針對TikTok的疑慮主要有3點，包含資料儲存、股權是否主要為中資與對兒少的危害，前兩項美國已在跟TikTok討論，至於在兒少部分，目前數發部也積極與教育部及其他單位溝通，擬規定12歲以下孩童不能設TikTok帳號，13歲至15歲青少年開設帳號會受一定限制，朝在中小學校園內以科技方式限制學童使用等方向。

不過，林宜敬進一步說明，不會要求學校檢查學生手機，而是在校園提供WiFi中，以遮蔽方式限制學童使用TikTok。

至於是否禁止TikTok，林宜敬說，若禁止必須有社會共識，而且攸關言論自由，目前先從保護兒少部分開始做。

洪孟楷提及，如果以兒少保護為宗旨，不應只是禁止TikTok，而是把有危害兒少疑慮的APP都列出，如交友軟體等，必須全面檢討，列出清單並做分級制度。林宜敬表示，將與教育部及衛福部討論，希望在年底前會有初步想法。

數發部 抖音 TikTok 教育部

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

台南西門實小入圍教學卓越獎 AI引領4度獲獎寫紀錄

教育部陸續公布今年教學卓越獎入圍名單，台南市西門國小以「西門里海駕科技. 雙語鍊國際」方案脫穎而出，將角逐金質與銀質獎。...

新北科展全國五連霸 國中數學三連冠、獲獎數全台最多

第65屆全國科學展覽會成績揭曉，新北市再度脫穎而出，勇奪全國最多49件獲獎作品，締造「五連霸」紀錄，其中國中組數學科更蟬...

偏鄉代理教師任導師 審計憂影響教學

偏遠地區學校老師難覓，由代理教師擔任導師的比率偏高，新竹縣與彰化縣均逾3成，苗栗縣甚至達5成。審計機關認為，代理師穩定性...

