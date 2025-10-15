TikTok爭議 數發部：擬以遮蔽中小學WiFi方式限制使用
立委關注TikTok演算法危害兒少身心健康風險，數發部長林宜敬今天表示，數發部已對TikTok納管，但TikTok是否禁止需要有社會共識，畢竟攸關言論自由，目前先朝保護兒少方向著手，例如在中小學校園提供的WiFi中，以遮蔽方式限制使用。
立法院交通委員會今天邀數位發展部部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委洪孟楷表示，近期有立委稱TikTok恐危害兒少身心健康，呼籲校園全面禁用。
林宜敬表示，數發部已對TikTok納管，針對TikTok的疑慮主要有3點，包含資料儲存、股權是否主要為中資與對兒少的危害，前兩項美國已在跟TikTok討論，至於在兒少部分，目前數發部也積極與教育部及其他單位溝通，擬規定12歲以下孩童不能設TikTok帳號，13歲至15歲青少年開設帳號會受一定限制，朝在中小學校園內以科技方式限制學童使用等方向。
不過，林宜敬進一步說明，不會要求學校檢查學生手機，而是在校園提供WiFi中，以遮蔽方式限制學童使用TikTok。
至於是否禁止TikTok，林宜敬說，若禁止必須有社會共識，而且攸關言論自由，目前先從保護兒少部分開始做。
洪孟楷提及，如果以兒少保護為宗旨，不應只是禁止TikTok，而是把有危害兒少疑慮的APP都列出，如交友軟體等，必須全面檢討，列出清單並做分級制度。林宜敬表示，將與教育部及衛福部討論，希望在年底前會有初步想法。
