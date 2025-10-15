靠熱忱教學 代理師帶班不遜色

偏遠地區學校代理教師比率居高不下，不少代理師初來乍到就得擔任導師，有小校校長坦言，偏遠學校與生活交通不便，老師普遍難久留，靠的是對教學熱情。彰化教師團體也認為，教育熱忱不能與是否為正式老師或有無合格教師證畫上等號，代理老師也能有亮眼表現。

新竹縣桃山國小是五峰鄉最偏遠的小學，距一旁較熱鬧的竹東鎮近40公里，長期面臨招募老師不易困境。桃山國小校長蘇美娟說，合格教師通常傾向選擇市區或交通方便的學校，兼顧家庭與工作，合格教師多半因為要準備考正式老師，長期留任偏遠地區意願也不高，更何況是位於山上的學校。

不過，蘇美娟也提到，儘管校內代課教師都沒有教師證，但這些老師都在修習國小教程或攻讀研究所，學校也積極透過協力計畫等，留任穩定師資。

彰化縣一名偏鄉小校校長說，這兩年縣府大舉招考正式教師，優先分發偏鄉，正式教師報到後都當導師，確實減少代理教師當導師的比率，其實代理教師適不適合當導師要看人格特質、教學熱忱，很多代理教師比正式教師還認真用心，帶班毫不遜色。

苗栗縣育英國小校長呂祥羲則認為，「無證」代理教師擔任導師時，可能要花更多的時間與心力投入，才能融入「導師」角色，尤其面對管教學生或與家長溝通，經驗也較欠缺，造成壓力較大，多少都會有些情緒反彈，甚至隨時就不幹了，徒增校方困擾。

西湖國小校長彭慧婷說，分發到偏鄉擔任教職的正式老師，常在2、3年後就選擇離開，異動頻繁，代理老師開學也常無人應聘，已是常態，中央與地方政府應做全盤性考量，若能有充足的儲備師源，問題自然迎刃而解。

商品推薦