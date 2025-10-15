偏鄉代理教師任導師 審計憂影響教學

偏遠地區學校老師難覓，由代理教師擔任導師的比率偏高，新竹縣與彰化縣均逾3成，苗栗縣甚至達5成。審計機關認為，代理師穩定性不足，恐影響學生受教權益。竹縣教育局強調，請學校落實導師輪替、舉辦增能研習等。彰縣府近年大幅招考教師，已逐漸改善。

新竹縣審計室指出，新竹縣高中以下學校3成屬於偏遠地區學校，偏遠國小代理教師無教師證比率逐年提高，代理師擔任導師比率也居高不下，偏遠國小、國中達約3成；代理老師多屬一年一聘，學生面臨導師頻繁更換困境，建議教育局檢討，並減輕代理教師行政負擔。

新竹縣教育局回應，將要求代理教師擔任導師職務的學校，落實導師輪替機制，逐年透過教師甄選、縣內外介聘及鼓勵偏遠地區學校申請培育公費生等方式，增加學校正式教師人數，以減少代理教師兼任導師現況。

新竹縣114學年度將推動精進教師教學專業與課程品質計畫，舉辦無證代理、代課教師專業增能研習；教育部正規畫於偏遠地區開設學士後教育學分班，鼓勵老師進修，取得教師資格。

苗栗縣偏遠國中代理老師擔任導師比率為2成5，國小則翻倍多達5成5，已成了普遍現象。苗栗縣教育處說，主要是偏遠地區學校代理教師人數比例，原本就偏高，甚至也會受到學校內教師請育嬰、侍親或進修留職停薪影響而由代理教師擔任導師。

彰化縣審計室調查顯示，彰化縣偏遠地區學校112學年度代理教師擔任導師比率為3成7，數字為非偏遠地區的1倍多，7成偏鄉代理老師無合格教師證，要求縣府改善，以穩定教學資源。

彰縣教育處指出，經連續3年招考正式教師，並要求學校依專業分配工作，國中、小代理教師擔任導師比率已降低，國小為1成8、國中為1成；彰縣府自112學年起，加強代理教師在職進修和專業增能，教學和班級經營的品質都有上升。

