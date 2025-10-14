還附大陸微信帳號！台南某國小學習網站驚見簡體字 教育局：已撤下

台南市議員陳怡珍今在議會質詢指出，有家長反映，在台南市某國小的「學習中心」網站上，竟然出現簡體字教學影片，例如「如何折纸盒子简单折纸垃圾桶」等影片內容，點開連結後可以清楚看到整段教學皆以簡體字呈現，甚至附上中國大陸的微信帳號。

教育局說明，經查該連結為學校特教班教師於2022年疫情期間，為協助學生在家自主學習基本知能，自行蒐集並分享的教材素材，並非設置於學校官方網頁主體層級，經提醒後校方已協助於網站撤下。

教育局長鄭新輝說，大陸簡體字素材內容出現在學校官方網站上確實不妥，會全面盤點各校官網及延伸網站中所有教材內容，並建立審核上架的標準機制。

陳怡珍指出，即便是學校自發製作的內容，市府教育局仍應負有監督及輔導責任。學校官網是公部門官方網站的一環，內容象徵公部門立場與教育品質，若出現來自中國簡體字影片或內容來源不明的素材，恐讓家長與學生產生誤解，也不符合教育單位應有的教材審慎原則。

陳怡珍進一步表示，國小階段是語文與文化教育的重要啟蒙期，教材內容必須確保符合我國教育立場與文化價值。要求教育局應立即進行全面盤點，針對各校「學習中心」或延伸網站中所引用的影音、連結、教材內容，進行系統性檢視與輔導，避免因引用外部教學資源而誤植簡體字或不當內容。

教育局表示，尊重各校教師依特殊教育法及課程自主精神運用教學資源，惟為避免簡體字教材造成學生認知混淆，將正式函文要求各校強化課程計畫、教材及延伸數位內容素材的內部審核機制，並具體列入本市課程計畫審查原則，以落實層層把關。

教育局強調，理解教師在教學上的用心，但仍將持續督導學校妥善管理網站內容與教學資源，以確保學生學習品質。

