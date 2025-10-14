快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

行動書車開進新北三芝國中 辦活動鼓勵學生閱讀

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
行動書車駐點鼓勵學生多加閱讀，從書中吸收課堂上沒有教的新知，並且養成閱讀興趣。 圖／紅樹林有線電視提供
行動書車駐點鼓勵學生多加閱讀，從書中吸收課堂上沒有教的新知，並且養成閱讀興趣。 圖／紅樹林有線電視提供

為了鼓勵閱讀，新北市立圖書館的行動書車開進北海岸來到三芝國中，從九月份開始，將會每個月有半天來到三芝國中駐點，讓學生可以趁著課餘時間來到書車翻書借閱，同時經過事前的調查，也能夠事先為沒有辦理過借書證的學生辦證，藉此提升學生的借書意願。

三芝國中研發組長呂宗杰說，在書車來之前，透過調查，讓學生事先填寫資料辦理借書證，在書車到來時同學就可以前來領取自己的借書證，而拿到熱騰騰的借書證後，學生就可以挑選自己有興趣的書借閱，並且等待一個月後書車到來歸還並再度借閱新書，進行閱讀循環。

從今年九月開始的行動書車駐點，每個月一次，每次半天，三芝國中也為此辦理閱讀活動，不僅是鼓勵學生珍惜每月一次得來不易的借閱新書機會，更加也希望藉此鼓勵學生多加閱讀，從書中吸收課堂上沒有教的新知，並且養成閱讀興趣，從書中獲得多元的知識。

三芝國中研發組長呂宗杰更指出，學生每週都會有一堂閱讀課，因應書車到來，也有邀請閱讀課的老師協同進行閱讀策略活動的進行，期待透過活動與書車的相輔相成，學生能夠從閱讀的點、線、面中，瞭解閱讀對他們的日常生活與學習影響。

書車 圖書館

延伸閱讀

關渡新橋3方案費用高達60億 新北擬增1新方案可省20億

新北社宅婚育加籤 議員批看得到吃不到

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

行動書車開進新北三芝國中 辦活動鼓勵學生閱讀

為了鼓勵閱讀，新北市立圖書館的行動書車開進北海岸來到三芝國中，從九月份開始，將會每個月有半天來到三芝國中駐點，讓學生可以趁著課餘時間來到書車翻書借閱，同時經過事前的調查，也能夠事先為沒有辦理過借書證的學生辦證，藉此提升學生的借書意願。

桃消山腳分隊攜手海湖國小 學童在遊戲中學習防災觀念

桃園市消防局山腳分隊於今（14）日前往海湖國小，舉辦「小小消防營體驗活動」，藉由多元互動教學與專業示範，將防災知識帶入校園，協助學童建立正確的危機應變能力。

霸凌致學生輕生卻能撤銷處分 豐原高中涉案校安調解塗銷記過

台中市豐原高中2023年2月間發生震驚社會的學生遭霸凌輕生事件，校方認定時任學務主任、教官與校安人員等人不當管教，處分停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。