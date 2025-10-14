行動書車開進新北三芝國中 辦活動鼓勵學生閱讀
為了鼓勵閱讀，新北市立圖書館的行動書車開進北海岸來到三芝國中，從九月份開始，將會每個月有半天來到三芝國中駐點，讓學生可以趁著課餘時間來到書車翻書借閱，同時經過事前的調查，也能夠事先為沒有辦理過借書證的學生辦證，藉此提升學生的借書意願。
三芝國中研發組長呂宗杰說，在書車來之前，透過調查，讓學生事先填寫資料辦理借書證，在書車到來時同學就可以前來領取自己的借書證，而拿到熱騰騰的借書證後，學生就可以挑選自己有興趣的書借閱，並且等待一個月後書車到來歸還並再度借閱新書，進行閱讀循環。
從今年九月開始的行動書車駐點，每個月一次，每次半天，三芝國中也為此辦理閱讀活動，不僅是鼓勵學生珍惜每月一次得來不易的借閱新書機會，更加也希望藉此鼓勵學生多加閱讀，從書中吸收課堂上沒有教的新知，並且養成閱讀興趣，從書中獲得多元的知識。
三芝國中研發組長呂宗杰更指出，學生每週都會有一堂閱讀課，因應書車到來，也有邀請閱讀課的老師協同進行閱讀策略活動的進行，期待透過活動與書車的相輔相成，學生能夠從閱讀的點、線、面中，瞭解閱讀對他們的日常生活與學習影響。
