桃園市消防局山腳分隊前往海湖國小，舉辦「小小消防營體驗活動」。圖：觀旅局提供

桃園市消防局山腳分隊於今（14）日前往海湖國小，舉辦「小小消防營體驗活動」，藉由多元互動教學與專業示範，將防災知識帶入校園，協助學童建立正確的危機應變能力。

學童在遊戲、實作中學習，不僅能提升自身保護能力，也能將正確觀念傳遞給家人，擴散至社區，達到全民防災的效果。圖：觀旅局提供

山腳分隊表示，此次活動特別規劃四大專業主題單元，寓教於樂，深受全校師生歡迎。首先是「地震專家」，說明地震時的應變方式，指導學童正確採取「趴下、掩護、穩住」的避難動作以及地震後自我保護與逃生的重點，讓孩子們在臨危時能冷靜應對；「救護專家」由救護人員親自示範心肺復甦術CPR及自動體外心臟去顫器AED的操作，並讓同學實際體驗操作流程，提升基本急救知識與救人信心；「風火專家」則透過模型屋模擬煙流，直觀展現火災中煙霧蔓延的危險性，並提醒學童日常生活防火小技巧，特別強調住宅火災警報器的重要性；最後是「應變專家」，設置濃煙體驗屋，模擬火場環境，讓學童學習如何以低姿勢快速逃生，同時示範衣物著火時應採取「停、趴、滾」的緊急自救措施，將知識化為實際行動力。

第三大隊指出，消防安全教育必須從小做起，讓學童在遊戲、實作中學習，不僅能提升自身保護能力，也能將正確觀念傳遞給家人，擴散至社區，達到全民防災的效果。未來消防局將持續推動各校園的防災教育，攜手學校打造更安全的校園環境，為下一代奠定堅實的安全基礎。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消山腳分隊攜手海湖國小 學童在遊戲中學習防災觀念

