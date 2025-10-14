霸凌致學生輕生卻能撤銷處分 豐原高中涉案校安調解塗銷記過

台中市豐原高中2023年2月間發生震驚社會的學生遭霸凌輕生事件，校方認定時任學務主任、教官與校安人員等人不當管教，處分停聘、撤職與記過，然而其中1名黃姓校安，去年透過法院程序與校方調解，撤銷記過處分。中市民進黨團憂心，本案案例一開，將成為不適任教育人員的「後門」。

教育局回應，根據校方說明，學校當時誤用獎懲法令，才調解撤銷處分，且該校安人員是約聘僱人員，無須校教育局報備。教育局強調，本案是社會矚目案件，校方若誤用法令，撤銷原處分後應另外引用適當法條重新處分，教育局已著手調查，會追究校方責任，懲處校長與相關人員違失。

豐原高中某學生2023年2月間在家中輕生，經調查，該生遭校安人員懷疑偷竊，遭教官與校安人員搜身、私下盤問威嚇超過半小時，校是會議4月認定不當管教，不過後續相關人員懲處歷經波折，最後時任學務主任遭停聘，主任教官撤職，學務創新人員離職不再任用，3人均記過1支，時任校長也遭撤職。

民進黨台中市議會黨團今天開記者會，總召王立任表示，近日收到1份文件，是一紙去年10月的高等法院台中分院調解筆錄；該筆錄是豐高霸凌案中涉案的黃姓學務創新人員（即校安），提告豐高不當處分，經過校方派員調解成立，撤銷黃員的記過處分，10月24日調解成立，校方11月6日撤銷處分。

王立任痛批，黃姓校安涉入重大霸凌事件，經過校是會議、霸凌調查委員會等審查，做出記過處分，但只須要事後提告，就可以與學校調解撤銷，校方甚至都不是由校長開庭，僅派1名校安人員代表，就能推翻校是會議的決議，與黃姓校安達成調解。

王立任透露，就他所知，目前已經有部分遭處分的人員在討論，是否要遵循類似方式，透過調解撤銷處分，現在全國有3個案例，除了豐高案是撤銷處分，另外2案也有減輕處分；本案已經造成嚴重後果，以後不適任教師或其他有問題的教育人員，都可以透過私下調解輕易撤銷處分。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，如此嚴重行為竟可以透過調解撤銷處分，她收到資料時也非常訝異；她提出3個要求，第一，豐原高中校長要公開調解過程與懲處結果，第二，台中市政府要對此究責，第三，國教署應提出因應之道。曾強調，最重要的是要落實教官退出校園，維護就學權益。

民進黨議員張家銨、李天生、江肇國、陳淑華、謝志忠、陳雅惠、張玉嬿、林德宇、蕭隆澤等人表示，這是將近1年前的調解，但教育局先前竟表示不知情，也不敢回答有沒有收到公文；事發時市長盧秀燕為了平息風波甚至撤換校長，事後卻放任現任校長調解，與「霸凌零容忍」背道而馳，要求市府道歉說明。

台中市民進黨團與人本教育基金會表示，本案是全國首例，之後恐成為不適任教職人員的「後門」，要求校方與市府說清楚，中央也因提出對策。記者陳敬丰／攝影

