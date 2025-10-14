高中英聽考試10月18日登場 9.4萬人報名創13年新低

115學年高中英語聽力測驗第1次考試定於今年10月18日舉行，約9.4萬人報名，創近13年新低，應考資訊與試場分配表將於10月14日上午9時公布。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，115學年度高中英語聽力測驗第1次考試將於114年10月18日舉行，報名人數總計9萬4178人（包括集體報名9萬1899人、個別報名2279人），編配於33個考區、51個分區、2716個試場。

應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表採一次性公告，將於10月14日上午9時起，刊登於大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗的 「試務專區」，供考生查覽。

大考中心表示，英聽不開放考生查看試場，考生務必上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、上下午場次、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能快速進入考（分）區學校及所屬試場應試；考生如欲更改電話或通訊地址，可於10月14日上午9時起至10月23日下午5時期間，上大考中心網站更正。

115學年英聽第1次考試全面開放試場冷氣服務，若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。

大考中心提醒，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，考生務必記得考試當日攜帶應試有效證件正本，以供身分查驗，應試有效證件包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，學生證和無照片的健保卡都是無效證件。

商品推薦