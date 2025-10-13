屏東潮和國小科技輔助教與學 獲蘋果傑出學校認證
屏東縣潮和國小以創新數位教學為核心，結合iPad與多元教學應用，落實以學生為中心學習環境，成為全台第4所蘋果傑出學校認證，展現縣府推動數位學習成果。
屏東縣政府教育處今天在潮和國小舉辦「蘋果傑出學校揭牌典禮暨數位學習交流工作坊」，邀請蘋果港澳台地區教育發展經理梁子雲（Leslie）、台中教育大學、高雄師範大學及中部6縣市教育局處代表共同參與。
屏縣府教育處長陳國祥會中提及，縣府推動數位教育與智慧校園，致力於縮短城鄉數位落差，培養學生創新思維與問題解決能力，數位學習也是連結國際重要部分，相信未來潮和國小的下一步會邁向國際化。
梁子雲表示，蘋果在全球各地都有推動數位學習，潮和國小以創新數位教學為核心，結合iPad與多元教學應用，在創新教學及科技應用領域具領先地位。
潮和國小校長謝相如說，學校現在500多名學生都拿到免費平板，落實生生有平板目標，對師生而言，iPad不僅是學習平台，更是學生探索世界、解決問題重要工具。
縣府教育處說明，蘋果傑出學校（AppleDistinguished School，簡稱ADS）為Apple官方認定優質教育機構。潮和國小是全台第4所獲認證的學校。
