大甲國小禮堂老舊地板裂損 爭取重建預計118年2月完工啟用

台中市大甲區大甲國小禮堂使用多年，建物老舊且安全性堪慮，市議員李文傑爭取重建，教育局已將此案列入115年度預算重大計畫，李文傑今天下午會同台中市教育局長蔣偉民及校方現場會勘，預計民國116年1月完成工程決標，118年2月完工啟用。

大甲國小禮堂重建總經費約1億3515萬元；該禮堂於民國69年2月興建完成，使用迄今已近45年，期間未曾進行大規模整修，現況老舊，地板多處裂損、二樓樓板鋼筋外露、屋頂逢雨滲漏、門窗難開關，廁所糞管與化糞池遭樹根侵入阻塞等問題皆日益嚴重。室內照明仍使用高耗能水銀燈，耗電且維修困難。禮堂無空調設備，師生於夏季集會或舉辦典禮時常汗流浹背，影響活動品質。

李文傑指出，大甲國小禮堂使用率極高，不僅是校內課程、集會、畢業典禮的重要場地，社區大學開課、衛生所辦理預防保健及疫苗接種、及永信杯全國排球錦標賽選手村等校外活動也常借用場地。他呼籲教育局應盡速推動重建，確保師生安全與使用需求，同時提供社區更完善的公共空間。

大甲國小校長郭耿維表示，學校去年11月委託台中市結構工程技師公會辦理安全評估鑑定，今年2月出具報告建議「拆除重建」。校方3月函請教育局協助辦理。教育局已將本案納入台中市政府及所屬學校115年度預算重大計畫，總經費1億3515萬7000元，規劃分期執行。

依規劃時程，115年4月完成初步設計、6月完成細部設計、10月完成預算書圖與校園審查及建照申請，116年1月完成工程決標，預計118年2月完工啟用。 台中市大甲區大甲國小禮堂使用多年，建物老舊且安全性堪慮，市議員李文傑爭取重建，教育局已將此案列入115年度預算重大計畫，李文傑今天下午會同教育局長及校方現場會勘。圖／中市議員李文傑提供

