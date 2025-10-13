光復商工災後重返校園實體上課 學生直呼「等很久了！」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，光復商工受損嚴重，校園滿是汙泥，不少地方更厚達1米半，經各界投入人力與機具救災，已恢復7、8成。今天是繼上周視訊上課，學生首日重返校園上課，教育部長鄭英耀強調會全力協助受災學生。

有學生直呼「有點緊張」，感謝各位人員幫忙，能讓大家很快復學。另一名學生在當地生活10幾年，他坦言看到校園這樣很難過，等很久了，當然開心回到學校上課，希望快點恢復。

教育部長鄭英耀今上午視察光復商工災後復課狀況，他表示，校方已盤點災損近2億元，10月3日國教署也請學者專家來看過，中央會循程序快速撥付；感謝國軍、志工、機具進駐，以及台水、台電讓學校能快速恢復正常運作。

鄭英耀說，9月23日溢流後，他25日到光復商工，校內淤泥50公分深至1米半，不是1、2天或1000輛大卡車能夠運走，短短不過2周多，已經看到柏油路、白線等，非常欣慰，學校團隊創造不可能的任務。

光復商工汽車科的實習工廠幾乎全毀，鄭英耀感謝台師大、彰師大、花蓮高工、嘉義高工及業界協助，教育部也在大學端盤點8輛報廢汽車作為教學使用，另有民間業者已捐贈超過200萬元要協助實習工廠重建。

有學生無奈家被洪災毀損，上學會有資金、跟不上課業等問題。鄭英耀說，對於緊急必須要關注的學生，學校會有急難救助金，國教署也會全力支持，包含學生的衣服、書包、課業和生活；有些學生可能不好意思講，也請師長主動向學生說明，不要有任何掛慮。

段考是否受影響？光復商工校長陳德明表示，2周前已開會討論，課業部分會利用學生復課後的第8節課、假日加強，未來若有必要，會以寒假暑假進行補救教學；評量部分由老師依課程進度決定紙筆測驗、口頭報告、交作業等多元方式，實習課同樣視教學進度讓學生實作再給分。

陳德明談及繁星計畫，老師們都有持續關心學生，提醒該做、該整理的資料。他強調，學生繁星、各項成績統計都不會受到影響。

光復商工上周遠距教學，今日恢復實體上課。陳德明指出，全校教職員工78人有14位是受災戶，日間部150位學生則有23人是受災戶，進修部15人主要來自於社會人士較無影響；今日到課率75%，仍有部分學生請假，但因開學時已發送每人一台平板，老師可指定作業再批閱。

陳德明今也跟師生說，校園能快速復原，要感謝國軍、善心人士和老師們動員，未來有能力也要回饋社會。危機就是轉機，透過這次危難來重新規劃校園，目前已經恢復7、8成，整體修復完仍須10個月至1年，與教育部經費撥補、招標、施工等程序有關。 光復商工今恢復實體上課，校長陳德明（左）感謝教育部長鄭英耀的大力協助。記者林佳彣／攝影 光復商工受洪災重創，校園恢復已達7、8成。記者林佳彣／攝影 花蓮光復商工上周視訊教學，今天是學生重返校園上課的第一天。記者林佳彣／攝影 花蓮光復商工受洪災重創，校園修復已達7、8成，全部完成仍須10個月至1年。記者林佳彣／攝影 教育部長鄭英耀（右）今上午在光復商工校長陳德明（左）陪同下視察校園災後復課狀況。記者林佳彣／攝影

