雙耳失聰、摔到不敢騎…吳苓楷克服障礙勇奪全國高中組馬術冠亞軍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
克服聽障心魔，高三少女吳苓楷榮獲全國中等學校馬術錦標賽，高中組「Youth項目」冠軍、「SeniorI項目」亞軍，表現十分亮眼。圖／家屬提供
克服聽障心魔，高三少女吳苓楷榮獲全國中等學校馬術錦標賽，高中組「Youth項目」冠軍、「SeniorI項目」亞軍，表現十分亮眼。圖／家屬提供

最近在全國中等學校馬術錦標賽中榮獲高中組「Youth項目」冠軍、「SeniorI項目」亞軍的宜蘭好手吳苓楷，騎馬英姿讓人大讚，但很難想像她自幼雙耳聽不見，原本靠騎馬復健練平衡感，卻一再摔馬，摔到不敢騎；在阿嬤鼓勵下，她突破心魔障礙，與馬兒融合交流，越挫越勇，終於闖出傲人成績。

縣政府今天表揚吳苓楷優異表現，代理縣長林茂盛表示，馬術是結合騎士與馬匹之間高度默契的運動，不僅考驗技術，更是一場對自律、專注與耐力的全方位挑戰，吳同學能在全國賽事脫穎而出，實屬難得，展現她對馬術熱情與專注，不僅是個人光彩，也讓宜蘭在全國馬術運動中綻放亮點。

就讀高三的吳苓楷目前申請在家自學，她1歲多時，家人發現她不會講話、巨大鞭炮聲她完全沒反應，照顧她的阿嬤帶去醫院檢查，發現是先天性雙耳失聰，因此也造成她走路時平衡感不好，經常摔倒，阿嬤四處打探及聽從醫師建議，藉由騎馬復健訓練或許以提升平衡感。

吳苓楷就讀幼兒園時接觸馬術，走路都不平衡的小女孩，騎馬當下挫折可想而知，她曾經摔到不敢騎馬，不願踏入馬場，後來在阿嬤不斷鼓勵下，她在聽不到外界聲音的寧靜世界裡，學會與馬兒對話，與牠共融一體成為夥伴，彼此建立信任感後，她重新跨上馬背，從慢騎到奔騰，聽到自己飛揚的心隨著馬兒步筏雀躍。

每天要練習3匹馬、6個小時，身高153公分的吳苓楷以技巧及努力，克服體型不足，國中時嶄露頭角，獲得「全國中等學校馬術錦標賽」冠軍，進入高中時成績大放異彩，進而在月前的全國中等學校馬術錦標賽中拿下亮眼成績。

吳苓楷說，馬術是她一路走來最堅定的選擇，一開始因身體狀況接觸馬術，直到與馬匹建立深厚默契，如今能在比賽中穩定發揮，這一切都離不開家人與教練的陪伴鼓勵，希望宜蘭能多推廣馬術，這真的是一個很好、很舒服的運動，她也會繼續逐夢、挑戰自我。

雙耳失聰少女吳苓楷的馬上英姿。圖／家屬提供
雙耳失聰少女吳苓楷的馬上英姿。圖／家屬提供
聽障馬術好手吳苓楷今天接受縣政府表揚。記者戴永華／攝影
聽障馬術好手吳苓楷今天接受縣政府表揚。記者戴永華／攝影
聽障馬術好手吳苓楷今天接受縣政府表揚。記者戴永華／攝影
聽障馬術好手吳苓楷今天接受縣政府表揚。記者戴永華／攝影

阿嬤 運動

