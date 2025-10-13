龍岡國小推動植物友善 師生清除小花蔓澤蘭達生態平衡

桃園市中壢區龍岡國小每年10月都會辦理動物友善活動，今年更將「友善」的視角延伸到植物。日前校方在校內絲瓜架上發現被「小花蔓澤蘭」布滿，對此老師靈機一動，設計「外來種植物認識」課程，讓孩子參與並清除，尊重自然環境的平衡，實踐「植物友善」的理念。

開學不久，老師在巡視客家菜園時發現，本來預備搭給絲瓜攀爬的棚架，竟被一種陌生植物全面覆蓋。經查詢才得知，它正是「小花蔓澤蘭」，一種對台灣原生植物威脅極大的外來種。老師們第一時間原本想直接清除，但轉念一想，這正是最真實的教材。於是便蒐集資料，設計「外來種植物認識」看板與課程，讓孩子親手參與，學習在實作中體會生態保護的重要。

日前，在校長彭康助與家長會長的帶領下，動保社師生走進客家菜園，一同動手清除小花蔓澤蘭。彭康助指出，每年10月開始，小花蔓澤蘭進入開花結果期，若等到這時才清除，反而會助長它的生長與擴散，因此特別選在10月前進行，也呼應市府將8月15日至9月15日設定為「小花蔓澤清除月」的用意。

參與活動的動物保護社張同學表示，「一開始覺得藤蔓好難拔，滿手都是泥土又汗流浹背，但看到棚架慢慢恢復原貌，真的很有成就感，以後再看到小花蔓澤蘭，一定能馬上認出來，也會記得要保護我們的植物朋友。」

而龍岡國小過去曾經將廢棄的雞舍改造成「動物友善生命教育園區」，讓校園動物成為生命教育的教材；這一次則是將客家菜園變身為「植物友善教室」，讓學生在拔除小花蔓澤蘭的過程中，理解外來種與生態平衡的關係。

桃園市教育局表示，龍岡國小這次將動物友善精神拓展到植物，結合課程設計與實際操作，讓孩子不僅獲得知識，更能在行動中培養責任感與環境關懷，這正是教育局推動校園環境教育的核心目標，也期望能成為更多學校的參考典範。 老師帶領學生認識外來種植物，透過教材解說學習守護本土植物的重要性。圖／桃園市教育局提供 龍岡國小師生攜手清除小花蔓澤蘭，校長與家長會長共同參與，落實植物友善行動。圖／桃園市教育局提供

