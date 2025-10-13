校園裡的精緻教學… 創造孩子的光芒 南市教育局這麼做
校園中可看到同時擁有「資賦優異」與「身心障礙」特質的「雙重特殊需求學生」，目前南市有10人，雖然人數少，但市府對他們的關注與支持絲毫沒減少。共有7所學校辦理親師研習與專業培訓，5校申請雙特教育方案計畫，分別有259名親師、學生參加，以及12名教師投入指導，也是校園中少為人知的另種「細緻教學」。
在校園中，我們不難發現一些特別的孩子，他們在智識能力上表現優異，在社交互動上卻屢屢受挫，或是精力充沛、難以靜坐，在某些領域卻展現過人天賦，這些孩子就是「雙重特殊需求學生」，需要兼顧潛能開發與障礙支持的個別化教育與輔導，才能在認知、情感與社會適應上獲得全面發展，並在多元環境中建立自信。
台南市自111學年度起積極推動雙特生支持服務，鼓勵各國中小提出申請雙特方案，透過差異化教學為學生量身打造專屬教案，協助他們在適性支持下穩健成長，至目前已有17名雙特生受惠。
歸仁國中教師林秀菁表示，一位具藝術天賦同時面臨學習障礙的學生，長期陷於挫折與自卑，透過科技輔具克服書寫困難，並結合專業師資的協助，逐步激發出對藝術創作的濃厚興趣與學習動能，在特殊生才藝競賽中脫穎而出，更於國中會考中取得寫作四級分的優異成績。她認為，透過雙特方案爭取到的資源的確能為學生量身打造合適的學習鷹架。
教育局長鄭新輝指出，雙特生在創造力、邏輯思維或藝術表現等領域展現出色潛能，但同時也面臨學習或適應上的挑戰。雙特方案核心精神在於發展雙特生優勢潛能，並協助克服困難，例如蓮潭國中小「美力展能-創作夢奇地」方案協助自閉症的學生透過藝術課程，激發創造力與思考力，並將情感投射於作品中。
永福國小「以數學研究發展雙特優勢並融入良師典範與同儕扶持」方案採用小組合作的方式，結合不同特質的學生，不僅在小組中形成支持系統，各自發揮長處，也學會理解並接納自己與他人的差異，透過數學的研究，把情緒管理、壓力處理、人際合作的議題融入，展現適性引導下多元揚才的成果。
