快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

走進社區用聲音記錄大林蒲變遷 鳳林國中奪金鐘獎

中央社／ 高雄12日電

高雄鳳林國中師生透過聲音記錄大林蒲變遷，製作「玫好時光」節目，勇奪廣播金鐘播客（Podcast）獎藝術文化節目獎，也是今年唯一由學校團隊獲獎節目，全校與有榮焉。

鳳林國中團隊勇奪第60屆廣播金鐘獎播客（Podcast）獎藝術文化節目獎，昨天在頒獎典禮上揭曉，讓全校師生及地方與有榮焉；鳳林國中老師吳玉玫與許榮宏也在頒獎舞台上向所有幫助的人表達感謝。

高雄市教育局長吳立森昨晚也為團隊道賀，嘉勉團隊成員傳承在地文化用心製作Podcast節目，將廣播金鐘獎盃帶回高雄校園。

師生攜手記錄大林蒲變遷記憶，從教室走進社區，吳玉玫與許榮宏帶領師生共同投入Podcast節目製作，校長王慧君說，感謝評審肯定學校想要為大林蒲的文化、透過聲音保留下來的用心。

教育局今天發布新聞稿表示，鳳林國中團隊用心製作Podcast節目，藉由聲音保存大林蒲在地文化，同時學校團隊結合校訂課程、學生田野訪談，將田野資料經由師生與在地耆老共同錄製一系列大林蒲在地文化。

此外，高雄市新聞局所屬高雄廣播電臺「週末FUN音樂」節目結合歷史與經典音樂，也獲得音效獎肯定，也是高雄廣播電臺連續第3年稱霸廣播金鐘獎音效獎。

高雄廣播電臺以「週末FUN音樂」節目獲得音效獎肯定，評審指出「週末FUN音樂」節目透過回顧歷史事件與播放經典音樂，成功營造出引人入勝歷史氛圍，讓聽眾彷彿身歷其境。

團隊 音樂 廣播電臺

延伸閱讀

高雄議員參選人黃韻涵競選看板遭利刃破壞 警方查緝中

金鐘60／國父紀念館線上展揭密　首辦金鐘獎邀到剛出道張國榮

國民黨主席之爭進入肉搏戰 高雄少壯派各為其主也陷分裂？

高雄萬年季集印章送200隻火獅公仔4天活動2天送完 民怨灌爆臉書官網

相關新聞

拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食

高三生為拚段考、大考多數都會留校夜自習，許多學校家長慰勞孩子讀書辛苦，夜自習都會準備點心，讓學生吃點美食放鬆身心，有網友...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

嘉縣美林國小轉型蒙特梭利實驗小學揭牌 學生暴增一倍

嘉義縣溪口鄉美林國小今天舉行「美林蒙特梭利實驗教育學校」揭牌，正式成為全縣首所公辦公營蒙特梭利實驗小學。典禮由縣長翁章梁...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

桃園建置智慧教室「城鄉落差大」 民代籲儘速更換

桃園市建置逾1萬間智慧教室，其中，國中小布建率達97%，號稱數量居全國之冠。不過偏遠學校建置率僅85%，引發當地議員質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。