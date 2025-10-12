走進社區用聲音記錄大林蒲變遷 鳳林國中奪金鐘獎
高雄鳳林國中師生透過聲音記錄大林蒲變遷，製作「玫好時光」節目，勇奪廣播金鐘播客（Podcast）獎藝術文化節目獎，也是今年唯一由學校團隊獲獎節目，全校與有榮焉。
鳳林國中團隊勇奪第60屆廣播金鐘獎播客（Podcast）獎藝術文化節目獎，昨天在頒獎典禮上揭曉，讓全校師生及地方與有榮焉；鳳林國中老師吳玉玫與許榮宏也在頒獎舞台上向所有幫助的人表達感謝。
高雄市教育局長吳立森昨晚也為團隊道賀，嘉勉團隊成員傳承在地文化用心製作Podcast節目，將廣播金鐘獎盃帶回高雄校園。
師生攜手記錄大林蒲變遷記憶，從教室走進社區，吳玉玫與許榮宏帶領師生共同投入Podcast節目製作，校長王慧君說，感謝評審肯定學校想要為大林蒲的文化、透過聲音保留下來的用心。
教育局今天發布新聞稿表示，鳳林國中團隊用心製作Podcast節目，藉由聲音保存大林蒲在地文化，同時學校團隊結合校訂課程、學生田野訪談，將田野資料經由師生與在地耆老共同錄製一系列大林蒲在地文化。
此外，高雄市新聞局所屬高雄廣播電臺「週末FUN音樂」節目結合歷史與經典音樂，也獲得音效獎肯定，也是高雄廣播電臺連續第3年稱霸廣播金鐘獎音效獎。
高雄廣播電臺以「週末FUN音樂」節目獲得音效獎肯定，評審指出「週末FUN音樂」節目透過回顧歷史事件與播放經典音樂，成功營造出引人入勝歷史氛圍，讓聽眾彷彿身歷其境。
