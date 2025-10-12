桃園建置智慧教室「城鄉落差大」 民代籲儘速更換

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園中小學智慧教室布建率達9成，但偏鄉建置率卻僅85%，引發當地議員質疑。圖／桃園市教育局提供
桃園中小學智慧教室布建率達9成，但偏鄉建置率卻僅85%，引發當地議員質疑。圖／桃園市教育局提供

桃園市建置逾1萬間智慧教室，其中，國中小布建率達97%，號稱數量居全國之冠。不過偏遠學校建置率僅85%，引發當地議員質疑。教育局回應，部分學校電子白板或投影機仍在使用年限內且堪用，若後續有學校教室無相關設備或達財產使用年限，將優先汰換處理。

市府2016年起推動「數位學堂計畫」，建置具有智慧型觸控大電視的智慧教室，近十年來累計達1萬24間，目前高國中小普及率達87%，國中小部分更達97%。不過在偏遠地區，除復興區國小已達100%建置率，新屋、大園、觀音等區的建置率僅85%，相較全市平均有不小差距。

議員陳睿生表示，有許多學校至今還在使用投影機等舊設備，雖他協助多校採用新式觸控螢幕，但新屋的普及率相較全市仍偏低，有很大的進步空間；投影布幕存在易受風吹飄動、反光等問題，盼市府能儘早更換，確保偏鄉教學品質。

議員徐其萬說，大園區資源本不足，加上航空城搬遷，有不少學校遷校或廢校，多少會影響智慧教室建置率，許多校長近期都希望爭取教育經費建置智慧教室，希望市府能多協助，改善當地教學品質。

教育局回應，部分學校尚未建置觸屏，主因是電子白板或投影機等設備仍在使用年限內且堪用；市府每年皆編列3500至4000萬元，可供學校申請更新校內既有非觸屏設備，若教室原本沒有相關設備且達到財產使用年限，都會優先汰換處理。

教育局副局長賴銀奎表示，桃市除建置智慧教室，也備有約8萬台載具，如iPad、Chromebook等，並持續充實教學軟體與數位內容、舉辦數位學習增能研習，培訓全市教師具備智慧教育專業知識，確保硬體設備能發揮最大效益。

