嘉縣美林國小轉型蒙特梭利實驗小學揭牌 學生暴增一倍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉小學美林國小透過蒙特梭利實驗教育小學人數暴增，且增加戶口數、促進房地產。記者李宗祐／攝影
嘉義縣偏鄉小學美林國小透過蒙特梭利實驗教育小學人數暴增，且增加戶口數、促進房地產。記者李宗祐／攝影

嘉義縣溪口鄉美林國小今天舉行「美林蒙特梭利實驗教育學校」揭牌，正式成為全縣首所公辦公營蒙特梭利實驗小學。典禮由縣長翁章梁主持，與現場貴賓、教育界夥伴、家長及孩子們一同見證這場以「孩子為中心」的教育新里程。令人驚喜的是偏鄉小學美林國小原只有41名學生，透過蒙特梭利實驗教育小學人數暴增至100人，且增加戶口數、促進房地產。

典禮由崙尾合全堂簳仔獅陣揭開序幕，學生樂團與幼兒園孩子接續表演，最受矚目的橋段「黑色長軸」演繹，學生鋪展象徵宇宙與時間長河的黑布，最後由縣長翁章梁將「文明火炬」交回學生，寓意「教育回歸孩子」。

校長張志郎說，在10年前美林國小只有41名學童，4年前開始引進蒙特梭實驗教育頗獲好評，這學期已有100名學童，能將偏鄉小校學童流失的狀態變成正成長，連他自己都感到驚喜。

蒙特梭利教育基金會董事長方綉媚表示，美林的轉型展現嘉義縣教育創新的勇氣，期盼未來能成為亞太地區蒙特梭利教育的重要推廣基地。蒙特梭利雖然沒有學區限制，但要嘉義縣籍，蒙特梭利教育吸引外縣市家長遷戶籍到嘉義縣，意外增加戶口數，更間接促進房地產熱絡。

教育處長李美華指出，嘉義縣自112學年度與國際蒙特梭利教育基金會簽署合作意願書後，積極推動師資培訓與教具建置補助，確保美林具備完善教學能量，課程品質穩定發展，打造可持續的教育典範。

蒙特梭利教學法強調以兒童為中心，透過「預備好的環境」提供適當的教具，讓兒童能自由選擇學習內容並主動探索，以培養其獨立性、專注力以及解決問題的能力。

翁章梁表示，嘉義縣推動蒙特梭利教育從幼兒園延伸至小學，是打造適性而快樂的學習環境的重要一步。未來縣府也將推動國中階段的蒙特梭利教育，並於115學年度設立華德福實驗學校，讓孩子能在嘉義縣安心學習、開心成長。

來賓們隨後參觀蒙特梭利教室，親身體驗教具操作並與學童互動，感受以孩子為中心的學習精神。

嘉義縣教育創新里程碑，美林國小成為全縣首所蒙特梭利實驗小學。記者李宗祐／攝影
嘉義縣教育創新里程碑，美林國小成為全縣首所蒙特梭利實驗小學。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）親身體驗教具操作並與學童互動。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）親身體驗教具操作並與學童互動。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）等人參觀蒙特梭利教室，親身體驗教具操作並與學童互動，感受以孩子為中心的學習精神。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）等人參觀蒙特梭利教室，親身體驗教具操作並與學童互動，感受以孩子為中心的學習精神。記者李宗祐／攝影
學生鋪展象徵宇宙與時間長河的黑布，最後由縣長翁章梁將「文明火炬」交回學生，寓意「教育回歸孩子」。記者李宗祐／攝影
學生鋪展象徵宇宙與時間長河的黑布，最後由縣長翁章梁將「文明火炬」交回學生，寓意「教育回歸孩子」。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，以美林為蒙特梭利基地，從幼兒園、小學銜接到國中，建構完整學習歷程，打造嘉義縣為全國推動蒙特梭利的重要基地。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，以美林為蒙特梭利基地，從幼兒園、小學銜接到國中，建構完整學習歷程，打造嘉義縣為全國推動蒙特梭利的重要基地。記者李宗祐／攝影

嘉義 小學 翁章梁

