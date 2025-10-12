拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤還有現做的

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
高三生為拚段考、大考多數都會留校夜自習，許多學校家長慰勞孩子讀書辛苦，夜自習都會準備點心，讓學生吃點美食放鬆身心，雞排、糖葫蘆都有。圖／中山女高提供
高三生為拚段考、大考多數都會留校夜自習，許多學校家長慰勞孩子讀書辛苦，夜自習都會準備點心，讓學生吃點美食放鬆身心，有網友分享中山女高成功高中夜自習，可見有車輪餅、三明治、雞排等美食，甚至還有攤車開進校園親手做狀元糕，在深夜中增貼溫馨氣息。

中山女高校長張芸棻表示，高三晚自習除了過年外全年無休，家長會體恤孩子準備考試辛勞，從2018年起，每年上學期第一次段考後到學測前以及下學期開學到分科測驗前，都會準備在校長室前準備點心，讓學生可以利用晚自習中間15分鐘休息時間，吃點美食、放鬆身心。

張芸棻也說，家長都十分用心準備，點心是來自各地名產、五花八門，雞排、水果、蔥油餅等想得到通通都出現過，甚至還有家長曾經將整台狀元糕攤車開到學校裡面現做給學生吃，還曾讓學生填表單許願，也成為一種特色意義的活動，學生更會寫小卡感謝家長會，相當溫馨。

有網友也貼出成功高中晚自習提供點心，照片中可見，有牛奶、茶葉蛋、香蕉和不同口味餅乾，看起來相當豐盛。成功高中校長劉晶晶說，基本上會有一分主食如車輪餅、三明治等搭配小餅乾、牛奶。晚間6時30分放在家長會辦公室門口讓學生取用，家長會也很用心還會看學生喜歡吃的種類調整，如紅豆餅喜歡奶油口味就會多買一些，學生吃得很開心，也都很感謝家長。

