台南校園美感教育2.0再升級 學生有在大海裡上課的感覺

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安順國小藝美教室美感改造，師生一起創作。圖／安順國小提供
台南市推動美感教育，鼓勵學校結合自身特色、在地文化與創新設計，將校園一隅轉化為蘊含藝術氛 圍的「美感角落」，走進校園，被學校利用廢棄課桌椅、樹木枝幹打造藝術空間所吸引，還有洗手台在師生巧手下，也成了融入生活的藝術。安順國小打造的「藝美教室」，學生有在大海裡上課的感覺。

和順國中將環保永續理念融入美感教育，運用廢棄課泉椅木材、 枝幹，創造花架、座椅與藝術裝飾，賦予資源新生命。校長杜杜俊興說，這是由老師許庠裕利用午休時間，結合至公所創作。安平國中以「鼓舞獅樂‧ 校運昌隆」為亮點，打造校園戶外舞台為多功能藝文空空間，讓學生在充滿美感的的環境中，進行社團表演與藝術展演。

新興國中以「光美轉角‧共融畫室」為核心，透過忠孝樓教室改造，讓普通班與特教班學生共同設計與施作，營造融合共學的美感空間。

學甲區東陽國小以「We『Art』Do ng Yang」為主題，將校園階梯、運動場牆面及校舍轉角處進化設計，學生 透過繪畫、陶藝、紙漿雕塑等媒材，將課堂學習的創作實際裝點在校園中，並結合在地蜈蚣陣文化的陶藝創作,展現地方文化的驕傲。

安順國小則結合藝美課程，將勤儉樓舊有自然教室改造成「藝美教室」，從洗手槽改造、牆面粉刷到馬賽克拼貼，讓學習空間充滿藝術氛圍，並結合校本課程「安順因仔玩(僧)台江」 學生運用藍晒技法結合在地文化，將學習成果化為掛旗與掛畫裝飾在教室內。學生分享，感覺在大海裡上課，很有意思。

教育局長鄭新輝表示，美感教育在校園的展現多元而豐富，校園不只是 學習的場域，也是藝術薰陶的場所，透過師生共同參與跨領域結合，學生不僅 學會了藝術創作的技法，更學會欣賞生活中的美。

