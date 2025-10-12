苗栗後龍國中運動場只有100公尺跑道 中央補助落空…縣府自建運動場、籃球場
苗栗縣政府去年2.3億元徵收、協議價購後龍國中操場私有地，但申請中央補助新建運動場、籃球場遙遙無期，縣府決定全額2453萬元推動，預計明年5月完工，解決學校只有100公尺直線跑道可用的窘境。
後龍國中1953年創校，校地北邊2007年徵收，南邊國有財產署土地，已經辦理撥用，唯獨中間操場7804平方公尺都市計畫私有土地，遲遲沒有徵收，縣府前年編列2.3億元辦理，今年初取得土地，規畫新建運動場、籃球場案，學校申請運動部前身體育署補助一波三折，縣府核定全額補助校方2453萬元辦理。
縣府教育處指出，後龍國中運動場、籃球場新建工程，目前設計中，預計下個月工程招標，今年底開工，希望明年5月完工，此外，配合工程的樹木移植計畫，縣款30萬元，今年7月已完工；維護校園安全整體規畫將辦理校門整修工程計畫，縣款30萬元簽辦中。
後龍國中新建運動場、籃球場案，校方早於去年9月送計畫，申請體育署補助遭退件，去年12月補件再申請，立委陳超明今年4月14日、體育署4月15日分別會勘，後龍國中隨即依會勘決議，修正計畫申請體育署依優先順序分2年補助，體育署6月16日回函「不予補助」，縣府7月函文至體育署再次爭取，但體育署函復仍請縣府本於權責辦理。
縣府評估申請體育署補助遙遙無期，且後龍國中運動場，現況只剩100公尺直線跑道可用，嚴重影響受教權，對師生也不公平，既然2.3億元的徵收費用都出了，因此決定全額負擔，盡速完成運動場、籃球場。
