快訊

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗後龍國中運動場只有100公尺跑道 中央補助落空…縣府自建運動場、籃球場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍國中操場僅有100公尺可用，縣款2453萬元補助，新建運動場及籃球場。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍國中操場僅有100公尺可用，縣款2453萬元補助，新建運動場及籃球場。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府去年2.3億元徵收、協議價購後龍國中操場私有地，但申請中央補助新建運動場、籃球場遙遙無期，縣府決定全額2453萬元推動，預計明年5月完工，解決學校只有100公尺直線跑道可用的窘境。

後龍國中1953年創校，校地北邊2007年徵收，南邊國有財產署土地，已經辦理撥用，唯獨中間操場7804平方公尺都市計畫私有土地，遲遲沒有徵收，縣府前年編列2.3億元辦理，今年初取得土地，規畫新建運動場、籃球場案，學校申請運動部前身體育署補助一波三折，縣府核定全額補助校方2453萬元辦理。

縣府教育處指出，後龍國中運動場、籃球場新建工程，目前設計中，預計下個月工程招標，今年底開工，希望明年5月完工，此外，配合工程的樹木移植計畫，縣款30萬元，今年7月已完工；維護校園安全整體規畫將辦理校門整修工程計畫，縣款30萬元簽辦中。

後龍國中新建運動場、籃球場案，校方早於去年9月送計畫，申請體育署補助遭退件，去年12月補件再申請，立委陳超明今年4月14日、體育署4月15日分別會勘，後龍國中隨即依會勘決議，修正計畫申請體育署依優先順序分2年補助，體育署6月16日回函「不予補助」，縣府7月函文至體育署再次爭取，但體育署函復仍請縣府本於權責辦理。

縣府評估申請體育署補助遙遙無期，且後龍國中運動場，現況只剩100公尺直線跑道可用，嚴重影響受教權，對師生也不公平，既然2.3億元的徵收費用都出了，因此決定全額負擔，盡速完成運動場、籃球場。

體育 運動 校園安全 苗栗縣

延伸閱讀

新竹市焚化廠第二期升級工程啟動 嚴禁業者夾帶事業廢棄物

台南86座滯洪池蓄洪量相當14座虎頭埤 這處還有籃球場與廁所

僅供特定社團使用？平鎮極限運動場開放原則惹議

金門烈嶼芋頭季開跑！千人湧東林運動場 親手挖芋樂翻天

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

台南校園美感教育2.0再升級 學生有在大海裡上課的感覺

台南市推動美感教育，鼓勵學校結合自身特色、在地文化與創新設計，將校園一隅轉化為蘊含藝術氛 圍的「美感角落」，走進校園，被...

苗栗後龍國中運動場只有100公尺跑道 中央補助落空…縣府自建運動場、籃球場

苗栗縣政府去年2.3億元徵收、協議價購後龍國中操場私有地，但申請中央補助新建運動場、籃球場遙遙無期，縣府決定全額2453...

屏東高中學生關注黑鳶遭毒殺 高中地理奧林匹亞實察繪圖摘金

國立屏東高中三年級李穰家、利廷哲與美術班蘇耘賢，三人從新聞事件東港鎮曾出現黑鳶遭毒殺，他們在地理老師袁榮茂帶領下，以此為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。