屏東高中學生關注黑鳶遭毒殺 高中地理奧林匹亞實察繪圖摘金
國立屏東高中三年級李穰家、利廷哲與美術班蘇耘賢，三人從新聞事件東港鎮曾出現黑鳶遭毒殺，他們在地理老師袁榮茂帶領下，以此為主題，參加第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽，在實察繪圖組中獲金牌，學生們從地圖、圖表分析，呈現黑鳶毒害過程，喚起大眾重視生態平衡。
第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽，今年實察繪圖組主題為「一」，概念取自於「淮南子」「說山」中的成語「一葉知秋」，說明事物可以由近觀遠、以小看大的道理，比喻由細微徵兆，推知事物演變和趨勢，屏東高中學生獲金牌肯定，校長王玉輝說，學生展現微觀與縱觀向度，也是跨領域的結合。
屏東高中學生三年級李穰家、利廷哲與美術班蘇耘賢，三人在地理老師袁榮茂帶領，今年2月組隊，李穰家、利廷哲是三類組，兩人同班，蘇耘賢是美術班和李穰家、利廷哲不認識，三人自主學習課程，從主題發想、討論，到實地訪查，分工完成任務。
李穰家擔任隊長，他說，主題發想過程從2013年10月在東港鎮出現新聞事件，紅豆田中有鳥類遭毒殺，黑鳶受波及，面臨生存危機，他們決定探討黑鳶為什麼遭毒殺？毒殺原因和分布地區？怎麼改善？
三人實際訪查，訪談屏東科技大學鳥類研究室助理教授洪孝宇，李穰家說，老師洪孝宇跟他們普及黑鳶生態各面向，延伸到為什麼黑鳶被毒殺，說明發展脈絡，也提供他們觀察報告中原始資料，他們再結合地理資訊系統做動態時態控制分析，感謝屏科大鳥類研究室老師們的協助。
利廷哲說，他們也到農會、公所承辦人、植物醫師等邀約訪查，雖然過程一度不大順利，但不氣餒。他家住內埔，利用假日騎單車從沿山公路出發一路往南騎到崁頂鄉，觀察沿途黑鳶出現在鳳梨田區頻率數量，有時遇天氣不佳下起午後雷陣雨，也是難忘的經驗。
美術班蘇耘賢從小學三年級起就念美術班，他說，最困難的部分是將地圖的方向標、比例尺算好，分層次的顏色與配色搭配，顏色不能重複，過程中也被老師「退貨」多次，且必須一氣呵成，不能有任何塗改，比例尺只要一偏掉就要重畫，他也從原本用水彩改用色鉛筆呈現。
老師袁榮茂形容，地圖實察呈現，要有地圖要素也要結合藝術創造力，是兼具美感、知性作品，讓學生們學習跨領域合作。
